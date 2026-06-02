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    首頁 > 政治

    鹿港11連霸里長不連任 換「鹿溪宴」最大功臣的女兒來

    2026/06/02 15:56 記者劉曉欣／彰化報導
    鹿港鎮11連霸的洛津里長黃文秋確定交棒，由在鎮公所任職的女兒黃富裕參選里長。（黃富裕提供）

    鹿港鎮11連霸的洛津里長黃文秋確定交棒，由在鎮公所任職的女兒黃富裕參選里長。（黃富裕提供）

    彰化縣鹿港鎮洛津里11連霸的里長黃文秋，確定不再連任參選，將由女兒、「鹿溪宴」最大功臣黃富裕接棒參選，她表示，父親當了45年里長，只要下大雨就煩惱鹿港老街淹水，特別交代她，下雨天一定要注意老街！

    黃文秋是鹿港鎮最資深里長，今年77歲，只要鹿港下大雨，老街淹水了，就可以看到黃文秋穿著雨衣、頭戴安全帽出現在老街。黃富裕說，父親會參選里長，當初是因為他們念幼稚園時，父親當家長會長，主動幫小朋友準備飲水機、愛心傘，老師因此鼓勵爸爸參選里長。

    黃富裕說，以前里長事務費很少，每月大約只有1000元，還要包紅白帖，因此年輕人參選的很少，父親一登記參選就當選，踏上里長服務之路。每當選舉時，她都要去發選舉傳單，由於父親還有經營豬肉攤，她在上學前就要去豬肉攤幫忙拔豬腳的毛，然後再上學。

    黃富裕表示，因為父親年事已高，加上她的小孩也大了，丈夫也從警職退休，她才決定要接下父親的棒子參選里長。她在鹿港鎮公所擔任約聘僱人員，一路從建設觀光課到文化所，無論是鹿港小吃宴到轉型為鹿溪宴，她都是業務主辦人員，在鎮公所已歷練32年。

    她也坦言，接棒參選壓力不小，因為她從小就看著父母服務，早年父母還要在大雨夜晚去關水閘門，就怕碰上大潮會海水倒灌，父親11連霸創下鹿港紀錄，她也勢必全力以赴，才能達到父親的標準。

    鹿港鎮11連霸的洛津里長黃文秋確定交棒，由在鎮公所任職的女兒黃富裕參選里長。（黃富裕提供）

    鹿港鎮11連霸的洛津里長黃文秋確定交棒，由在鎮公所任職的女兒黃富裕參選里長。（黃富裕提供）

    鹿港鎮11連霸的洛津里長黃文秋確定交棒，由在鎮公所任職的女兒黃富裕參選里長。（黃富裕提供）

    鹿港鎮11連霸的洛津里長黃文秋確定交棒，由在鎮公所任職的女兒黃富裕參選里長。（黃富裕提供）

    彰化縣鹿港最資深的里長黃文秋，創下11連霸的鹿港紀錄。（資料照）

    彰化縣鹿港最資深的里長黃文秋，創下11連霸的鹿港紀錄。（資料照）

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