WHA場邊舉辦首屆智慧醫療展 吸引1300人次、促成120萬美元訂單

外交部長林佳龍（前排左五）、衛福部長石崇良（前排左四）、立委視導團、無任所大使吳運東（前排左二）及國際醫衛人士，共同出席國際記者會及「台灣智慧醫療與健康產業展」開幕式。（外交部提供）

第79屆「世界衛生大會」（WHA）5月23日閉幕。外交部今（2）日說明WHA推案成效指出，今年於WHA場邊舉辦的首屆「台灣智慧醫療與健康產業展」共吸引1300人次參觀，促成683位國際買主與我國參展廠商洽談合作，初步訂單金額達120萬美元（約新台幣3774萬元）。

外交部指出，WHO雖然主張「不遺漏任何人」，今年卻再度屈服於中方壓力，將台灣2300萬人排除在WHA外。部長林佳龍在日內瓦期間，曾與友邦及理念相近國家代表團密集互動，促請持續助我；外交部次長葛葆萱也於WHA召開前一週專程前往日內瓦，共計會晤14個友盟國家駐團的代表，當面爭取支持。

請繼續往下閱讀...

針對今年於日內瓦WHA場邊舉辦的首屆「台灣智慧醫療與健康產業展」成果。外交部說明，展覽共計吸引1300人次參觀，促成683位國際買主與我國參展廠商洽談合作，初步訂單金額達120萬美元，未來有671萬美金（約新台幣2億1103萬元）的潛在商機。

外交部指出，11個具有WHO會員身分的友邦今年均為我提案，並於WHA會中直接為我執言；海地、貝里斯、帛琉、巴拉圭則分別在總務委員會及全會與中國及其扈從國進行「二對二辯論」。此外，包括日本、澳洲、紐西蘭、加拿大、英國、法國、德國、荷蘭、捷克、立陶宛、愛沙尼亞、盧森堡、瑞典、拉脫維亞與以色列在內的15個理念相近國家及歐盟（由塞普勒斯代表）也接力為我發聲。

此外，為表達對台灣參與WHO及WHA的堅定支持，日本、英國、法國、德國、加拿大、澳洲、紐西蘭、波蘭及立陶宛共9國的駐台機構在WHA期間發表聯合聲明；美國、瑞典、英國及歐洲議會等逾50國行政與立法部門也透過社群媒體、致函及通過友我決議等多元方式發出正義之聲。世界醫師會（WMA）、歐洲醫師常務委員會（CPME）等國際知名醫衛團體，以及歐洲、亞洲與拉美地區的醫衛專業團體及專業人士則分別為我致函WHO幹事長及發表公開聲明。

今年立法院由國民黨立委廖偉翔、民進黨立委郭昱晴及民眾黨立委陳昭姿組成跨黨派視導團前往日內瓦，以實際行動向國際社會傳達我國朝野不分黨派，共同支持政府推動參與WHO的民意。同時，今年海外民僑團及學生團體共約150人齊聚日內瓦，以舉辦展覽、健走遊行、參與論壇及國際研討會等方式，與政府合力向國際社會展現我國參與WHO及WHA的訴求及決心。

在國際文宣部分，外交部說明，今年外館投書、館長受訪、學者專家專欄及友我評論共計443篇。今年WHA推案及「台灣智慧醫療與健康產業展」宣傳影片總觀看次數逾42.9萬次，另外交部及外館各語版臉書、IG、Threads、X等新媒體平台相關貼/推文則共計1695則，總曝光/觸及數逾122萬次。

外交部表示，今年我國採取正面積極的創意作法，成功在日內瓦打造嶄新的國際舞台，除確保國際公衛社群充分瞭解WHO排除台灣將是全人類的損失外，並為我國業者開創海外商機，真正落實涵蓋價值外交、同盟外交及經濟外交3層面的總合外交戰略。外交部將持續透過跨部會合作及公私協力，持續為我國WHO推案注入正面活力及能量，與全球夥伴共同增進全人類的衛生福祉及健康人權。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法