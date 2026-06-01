北京看好鄭麗文角逐2028總統 藍質疑：未達蔣盧韓高度

國民黨主席鄭麗文，下午於國民黨中央舉行訪美行前記者會。（記者王藝菘攝）

美國《華爾街日報》報導，接近北京的消息人士透露，中方看好國民黨主席鄭麗文角逐2028年總統大選。藍營輔選人士表示，目前藍營檯面上的3顆太陽就是台中市長盧秀燕、立法院長韓國瑜、台北市長蔣萬安，這3人皆具有全國動員、狂掃催票的人氣，並有實力問鼎2028，鄭麗文還未達到這個高度。

鄭麗文今晚啟程展開為期2週的訪美行程，《華爾街日報》引述知情人士稱，北京看好鄭麗文未來政治發展，期待她能代表國民黨角逐2028年總統大選，並期待台灣未來出現願與中國進行政治對話的政府。

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藍營輔選人士說，以年底地方選舉為例，鄭麗文的衝票能力目前根本還未達到天王、天后級別，去輔選能吸引媒體等鎂光燈的注意嗎？甚至能否跨過濁水溪都充滿疑問，鄭麗文雖然多次南下輔選柯志恩、蘇清泉，但都是在婦女會、小組長等地方黨部活動，沒看到她走進市場掃街接受民意的洗禮，華爾街的報導代表中方對台灣民意的掌握仍有相當的落差。

對於中方看好她角逐2028年總統，鄭麗文今日下午在訪美行前記者會表示，當年馬習會是兩位現任領導人在新加坡的歷史性會晤，過去十年民進黨執政期間，不接受九二共識，提出新兩國論、去中國化，要往台獨的方向發展，這是北京的紅線，眾所周知只要回到九二共識，站在中華民國憲法的基本立場，不管哪一個政黨，都能與對岸展開和平對話，建立兩岸和平穩定關係。

鄭麗文指出，她4月見到習近平時，很高興習近平也表達相同立場，在九二共識、反對台獨的政治基礎上，大陸樂意也希望和台灣所有的政黨進行對話溝通，並不限於特定政黨。她去北京之前，也一而再、再而三的誠懇表達，希望能見到總統賴清德。

鄭麗文表示，民進黨既然說台獨不可行，為什麼不大方下架台獨黨綱，回歸中華民國憲法，賴總統就能與習近平喝珍珠奶茶，但民進黨不修憲或制憲，也不下架台獨黨綱，這才是兩岸溝通對話最大的障礙之所在。

鄭麗文說，國民黨不想要成為壟斷兩岸交流的角色，並樂見台灣內部不再以此為政治惡鬥劃分的界線，希望所有政黨都能在認同中華民國憲法忠誠的基礎上，展開良性的競爭，很遺憾今天一切問題的癥結就在民進黨，不敢明說、偷偷摸摸的主張台獨路線。

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