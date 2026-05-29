何欣純南屯開講火力全開 批垃圾焚化量能不足遲遲無解

何欣純火力全開。（記者許國楨攝）

民進黨台中市長參選人、立委何欣純選戰火力持續升溫，今天（29日）晚前進南屯區舉辦座談會，攜手市議員參選人張耀中同台宣講，現場湧入大批支持者，民眾擠滿座位區，在燈籠與競選旗幟映照下氣氛熱烈，展現綠營力拚台中執政的強烈企圖心。

何欣純一開場便直指台中垃圾處理問題，痛批市府多年來未能有效解決焚化量能不足，台中目前三座焚化爐處理量吃緊，垃圾暫置量持續攀升，太空包垃圾已從38萬噸增加到46萬噸，不但衍生打包、搬運與存放成本，最後埋單的仍是市民納稅錢。

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何欣純強調，市府執政8年來，廚餘分流進度停滯，文山焚化爐更新工程延宕，導致垃圾問題越堆越嚴重，承諾若當選市長，將優先推動廚餘源頭分流，從公有市場、大型餐飲業與清潔隊據點設置大型廚餘處理設備，讓廚餘轉化為可再利用資源，減少焚化爐負擔，替台中找回真正有效率的垃圾處理解方。

除了環保議題，何欣純也端出多項育兒福利政策表示，未來將針對0到6歲幼兒，每月加發1500元營養津貼，同時提高生育與坐月子補助，並補助腸病毒疫苗費用，推動公私立國中小營養午餐全面免費，希望減輕年輕家庭負擔，打造更友善的育兒城市，更希望串聯農會、漁會與農民直銷中心，讓長者日常採買也能使用，針對青年則提出成立青年局，整合就學、就業、創業與成家資源，成為年輕人後盾。

活動中也出現溫馨插曲，張耀中透露，今天現場助理因忙於協助活動，無法返家替母親慶生，讓他相當感動，當場拿起電話致電助理母親，全場支持者更齊聲高喊「生日快樂」，助理母親也在電話中笑稱，「如果何欣純與張耀中都能順利當選，好好替台中做事，就是最好的生日禮物。」

何欣純攜手市議員參選人張耀中同台宣講，展現最強母雞氣勢。（記者許國楨攝）

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