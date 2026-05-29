蘇巧慧出席新北市總工會活動 允做勞工後盾

民進黨新北市長參選人蘇巧慧參加新北市總工會大會，獲民眾支持。（記者翁聿煌攝）

民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧29日出席新北市總工會會員大會，受到現場會員代表歡迎，蘇巧慧除感謝理事長黃文祥多年為勞工奔走，也向在場每一位勞工英雄鞠躬致意。

蘇巧慧表示，她擔任立委10年來，推動基本工資連10年調升、完成《最低工資法》立法，制定《勞工職業災害保險及保護法》，讓所有受僱勞工強制納保、建立從診斷復健到重返職場的完整保障體系。

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蘇巧慧說，未來她若有機會擔任新北市長，她也會繼續從「推行友善家庭制度」、「強化勞資協商機制」、「支持基層工會辦理活動」等三個方向，繼續做新北216萬勞工最堅強的後盾。

蘇巧慧表示，新北市常住人口達440萬人，勞工人口超過216萬居全台之冠，每年創造4.7兆元產值，佔全國GDP的11.4%，「全台灣每賺10元，就有超過1元是新北勞工朋友創造」她深深感謝在場的每一位勞工朋友，雖然各自在不同領域，但都堅守崗位，共同打造台灣經濟的繁榮。

蘇巧慧指出，她在立委任內為勞工朋友爭取權益，包括基本工資連續10年調升，推動《最低工資法》立法，推動制定《勞工職業災害保險及保護法》，此外，她也推動《中高齡者及高齡者就業促進法》立法及《性別工作平等法》修正，期盼為不分年齡、不分性別的勞工朋友全面保障勞動權益。

蘇巧慧說，未來若當選新北市長，她將鼓勵企業以優於勞動法令條件，推行友善家庭制度，例如延長產假、設置顧老假，由市政府提供企業最高100萬元獎金，她將強化勞資協商機制，讓工會聲音能直接進入市府；同時，她將編列充足預算，支持總工會及各基層工會辦理休閒聯誼活動，讓大家為新北拚經濟之餘，也能享受健康的生活。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧參加新北市總工會大會，獲民眾支持。（記者翁聿煌攝）

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