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    首頁 > 政治

    蕭美琴力挺黃世杰 盛讚他堅守初衷是專業好市長人選

    2026/05/29 16:43 記者周敏鴻／桃園報導
    民進黨桃園市長參選人黃世杰（右）邀副總統蕭美琴（左）造訪參角披薩坊。（黃世杰提供）

    民進黨桃園市長參選人黃世杰（右）邀副總統蕭美琴（左）造訪參角披薩坊。（黃世杰提供）

    民進黨桃園市長參選人黃世杰日前邀副總統蕭美琴造訪桃園區參角披薩坊，聊起美國留學的回憶。蕭美琴盛讚，黃世杰跟她一樣，沒有忘記從政的初衷，未來一定會是專業、溫暖的好市長。

    蕭美琴與黃世杰用餐過程中，聊到2人是美國哥倫比亞大學的學姐弟，留學生活是辛苦、但美好的回憶，常常「一塊披薩就是一餐」。蕭美琴強調，她眼中的黃世杰，不曾忘記過從政的初衷，無論在桃園市政府任職、擔任民意代表，再到內閣團隊，黃世杰都有為有守、不敢怠惰；她相信，守護家鄉使命未曾停歇的黃世杰，擔任桃園市長後，一定能用活力帶領市府團隊，做一個溫柔但堅定、有專業、懂關懷的市長。

    黃世杰說，憶起留學生活也會砥礪他往前邁進，他將憑藉過去在國內外的經歷，讓多元族群在桃園都能發展自身文化，也讓桃園傳統飲食、在地精神持續發揚光大，成為一個兼容並蓄的國門大城；他常拜會在桃園努力打拚的年輕人，大家共同的心聲，都是桃園市的大眾運輸、公路路網、道路品質等交通問題，未來他會陸續提出交通政見藍圖，因為「唯有完善的交通規劃，才能讓桃園真正成為一個進步、美好的城市」。

    民進黨桃園市長參選人黃世杰（左二）邀副總統蕭美琴（中）造訪參角披薩坊。（黃世杰提供）

    民進黨桃園市長參選人黃世杰（左二）邀副總統蕭美琴（中）造訪參角披薩坊。（黃世杰提供）

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