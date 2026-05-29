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    首頁 > 政治

    北士科變電所採地下化 蔣萬安強調依法、反映民意

    2026/05/29 15:40 記者甘孟霖／台北報導
    台北市長蔣萬安（左）今前往議會備詢。（記者羅沛德攝）

    台北市長蔣萬安（左）今前往議會備詢。（記者羅沛德攝）

    輝達入駐北士科用電問題持續被討論，北市派公共運輸處召開與台電協商會議也挨批「本末倒置」，台北市長蔣萬安說，都市計畫2010年就底定變電所要是地下型，很納悶為何台電提出地上型方案，這是北市堅持。

    國民黨籍市議員汪志冰今於市政總質詢指出，輝達進駐近日已經變成民進黨的作秀舞台，已成國際笑話，希望民進黨不要再操作輝達，這樣很難看。她要破除謠言，包含外界指控北市府拖了超過一年，以及相關變電所預算是否被藍白刪除？

    產發局長陳俊安說，去年6月公運處收到台電公文後就開始進行會議，前後有超過10次；去年11月，也有與台電針對北士科用電規劃討論，當時台電已經表示，文林變電所經費被納入專案計畫編擬。

    蔣萬安說，台電去年發文起，雙方密切討論就是要蓋永久變電所，北市府要求遵守都市計劃採地下型，這也是為得一方居民安全承諾，雙方來回交換很多方案調整。

    汪志冰也指，有民代批評北市府找公運處協調「本末倒置」。公運處長李昆振說，因為土地是公運處管有的交通用地，有170輛公車在上面，不管是地上、地下的變電所，都要找地主協商，會議也有邀請產發局、公車業者等相關單位；而台電提出地上型方案，今年一月時公運處告知，因為地方民意反映，必須考量地下化方案，過年前也開會，才在二月提出地下型方案。

    蔣萬安說，台電在都市計畫過了16年後，才急急忙忙來說要蓋變電所，北市府積極配合，都市計畫白紙黑字寫應該蓋地下化變電所，市府也很納悶為何台電提出地上型方案，北市無法接受，必須要依法、考量民眾訴求，市府也願意配合達成共識，所以5月27日，台電也採納改地下型，希望未來持續提供充裕電力。

    台北市議員汪志冰質詢。（記者羅沛德攝）

    台北市議員汪志冰質詢。（記者羅沛德攝）

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