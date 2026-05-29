為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    反擊「假拜票」轟炸竹北市民 邱臣遠報案譴責：激起民怨抹黑我

    2026/05/29 15:32 記者廖雪茹／新竹報導
    針對自稱「邱臣遠」的語音電話拜票騷擾，民眾黨竹北市長擬參選人邱臣遠（中）今天下午親赴新竹縣警察局刑大報案提告，希望警方揪出幕後黑手。（邱臣遠團隊提供）

    針對自稱「邱臣遠」的語音電話拜票騷擾，民眾黨竹北市長擬參選人邱臣遠（中）今天下午親赴新竹縣警察局刑大報案提告，希望警方揪出幕後黑手。（邱臣遠團隊提供）

    針對昨天大量新竹縣竹北市民反映，頻繁接獲自稱「邱臣遠」的語音電話拜票的騷擾，民眾黨竹北市長擬參選人邱臣遠嚴正澄清團隊無此安排，認為這是企圖利用「假拜票、真騷擾」的惡質手段，故意激起民怨來抹黑他的形象，今天下午2點並親赴縣警察局刑警大隊報案提告，希望警方揪出幕後黑手。

    ​邱臣遠表示，昨日起便接獲無數竹北鄉親反映，在上午、午休及上班時段，密集接到自稱「邱臣遠」的語音拜票電話，甚至有市民在短時間內被連環轟炸，已經嚴重影響工作與生活起居。

    ​邱臣遠嚴正強調，競選團隊目前從未安排、也從未委託任何單位進行電話語音拜票。「這絕非邱臣遠的做事方式！」並指這種刻意選擇在敏感時段大量轟炸市民的行徑，動機極其卑劣，顯然是企圖利用「假拜票、真騷擾」的惡質手段，故意激起民怨、轉嫁反感，藉此抹黑邱臣遠的形象。

    今日下午陪同報案的民眾黨新竹縣議員參選人游雅婷、竹北市民代表參選人林瑞德也共同發聲，譴責這種新型態的「暗黑選舉奧步」。他們指出，選舉應該是政策、願景與行動的理性競爭，不該成為有心人士利用不實資訊混淆視聽、干擾地方安寧的工具。他們陪同報案力挺邱臣遠，更是為了捍衛竹北市民免受電話騷擾的權利。

    邱臣遠團隊表示，在昨日發出澄清聲明後，積極透過熱心市民協助，廣泛蒐集相關的語音錄音、通聯紀錄與來電顯示資訊，今日下午已將所有關鍵證據提交給新竹縣刑大，依法提出告訴，同時也呼籲市民朋友若再接獲類似騷擾電話，請協助截圖、錄音並提供給團隊，一起用行動守護竹北的乾淨選風！

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播