反擊「假拜票」轟炸竹北市民 邱臣遠報案譴責：激起民怨抹黑我

針對自稱「邱臣遠」的語音電話拜票騷擾，民眾黨竹北市長擬參選人邱臣遠（中）今天下午親赴新竹縣警察局刑大報案提告，希望警方揪出幕後黑手。（邱臣遠團隊提供）

針對昨天大量新竹縣竹北市民反映，頻繁接獲自稱「邱臣遠」的語音電話拜票的騷擾，民眾黨竹北市長擬參選人邱臣遠嚴正澄清團隊無此安排，認為這是企圖利用「假拜票、真騷擾」的惡質手段，故意激起民怨來抹黑他的形象，今天下午2點並親赴縣警察局刑警大隊報案提告，希望警方揪出幕後黑手。

​邱臣遠表示，昨日起便接獲無數竹北鄉親反映，在上午、午休及上班時段，密集接到自稱「邱臣遠」的語音拜票電話，甚至有市民在短時間內被連環轟炸，已經嚴重影響工作與生活起居。

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​邱臣遠嚴正強調，競選團隊目前從未安排、也從未委託任何單位進行電話語音拜票。「這絕非邱臣遠的做事方式！」並指這種刻意選擇在敏感時段大量轟炸市民的行徑，動機極其卑劣，顯然是企圖利用「假拜票、真騷擾」的惡質手段，故意激起民怨、轉嫁反感，藉此抹黑邱臣遠的形象。

今日下午陪同報案的民眾黨新竹縣議員參選人游雅婷、竹北市民代表參選人林瑞德也共同發聲，譴責這種新型態的「暗黑選舉奧步」。他們指出，選舉應該是政策、願景與行動的理性競爭，不該成為有心人士利用不實資訊混淆視聽、干擾地方安寧的工具。他們陪同報案力挺邱臣遠，更是為了捍衛竹北市民免受電話騷擾的權利。

邱臣遠團隊表示，在昨日發出澄清聲明後，積極透過熱心市民協助，廣泛蒐集相關的語音錄音、通聯紀錄與來電顯示資訊，今日下午已將所有關鍵證據提交給新竹縣刑大，依法提出告訴，同時也呼籲市民朋友若再接獲類似騷擾電話，請協助截圖、錄音並提供給團隊，一起用行動守護竹北的乾淨選風！

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