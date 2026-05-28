柯文哲情書曝光?前幕僚驚爆檢調有約會照 還暗示「那方面」不OK

民眾黨前主席柯文哲。（資料照）

民眾黨前主席柯文哲昔日幕僚吳靜怡今天（28日）上午預告，下午要在節目上跟大家聊聊柯文哲「有沒有發生過婚外情」，引發關注。今晚吳靜怡終於曝光柯文哲寫的情書內容，用字遣詞相當「深情」；此外，吳靜怡還掛保證，柯文哲不會跟人家搞上床，暗示阿北「那方面」可能不太行。

跟了柯文哲將近30年的白營中央委員蔡壁如，昨天（27日）合體日前退黨的前發言人楊寶楨接受專訪，沒想到疑似柯的私人帳號「@WJKo-t1n」跑到留言區開嗆「不在中央黨部講，來這裡放話嗎？」馬上被截圖PO網掀熱議。起初大家想說可能是小編，但民眾黨立院黨團主任陳智菡證實稱，「@WJKo-t1n」這個帳號只有1個人有，「就是柯文哲主席本人，這是他的個人帳號」，而柯昨留言完後，就有傳給內部人士說明內容。

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得知此事後，吳靜怡痛批柯文哲自己當網軍，還傳到黨內發動網軍去出征蔡壁如，過去有過類似經驗的她實在看不下去，「曾經，我處理過很多柯文哲公關事件，但柯文哲既然都要翻桌，那一起來玩！第一題，你有沒有婚外情？全世界只有蔡壁如能救你。這一題，下午四點半，《有繼有料喔》網路直播來聊。如果柯文哲不回應，今天晚上我就來唸『情書』，第二題，我們在晚上六點半，《下班鏡來講》唸幾段，是不是你柯文哲寫的？如果你再不回應，下禮拜就去你約會的地方開直播。原來柯文哲做人可以到這種程度！我們就來比一比。」

下午4點半，吳靜怡果真在網路直播節目《有繼有料喔》爆料稱，過去有媒體披露柯文哲過去的隨行秘書黃心緗，常聽柯文哲吐露心事，曾一起到北海岸看海散心，外界形容黃是柯的「解語花」，但其實柯的「解語花」不只一個，柯跟很多人都說過「喜歡你」，還曾經去情勒別人，拿自己的性命去威脅對方，把對方逼到換公司、外派離開台灣。

除此之外，柯文哲還寫過「情書」給人家，知道的人都有份電子檔，但其實原本是封手寫信。吳靜怡隔空質問柯，「為什麼我知道是手寫信嗎？我是不是有看過，你柯文哲是不是知道？在誰手上我也知道啦！信件內容會變成電子檔，就是因為有人把它紀錄下來啦。」

吳靜怡還透露，柯文哲曾帶喜歡的人去北京紫禁城拍照，也曾跟另一個喜歡的妹子說，想帶對方去紫禁城的軍機處匾額下方拍照。她公開問柯：「這浪漫嗎？把得到妹嗎？」她稱自己過去在民眾黨當顧問的時候，花了很多時間把這些有傷形象的桃色事件壓下去，怕被爆出去被對手拿去做攻防。吳靜怡在爆料的同時，不斷喊話柯進直播間留言反駁她，但直至節目結束，都沒有看到柯的私人帳號出現。

晚間，吳靜怡「依約」上訪談節目《下班鏡來講》繼續爆料。首先她強調，她說要談柯文哲有沒有婚外情，但這句話是疑問句，因為婚外情有沒有成立要看是不是「兩情相約」，如果只是「單戀」、「單方面追求」、「單方面情勒搞到自己家裡跟對方的不愉快」那就不算，這是「恐怖情人」。

針對「帶喜歡的人去北京紫禁城軍機處拍照」這回事，吳靜怡笑稱，柯文哲真的覺得這是件浪漫的事，因為有過經驗，所以跟另外一個他看上的女生說「我也要帶妳去，因為我好喜歡妳」。說到這邊，吳靜怡對著鏡頭又向柯喊話：「柯文哲你來否認我！我告訴你，檢調有照片啦！一定有啦！對方（應指被柯追求的女方）傳給我看過說，Grace，這怎麼把妹啦？我怎麼會想跟他去照相。」

至於「情書」內容，吳靜怡在節目上念了幾句：「墜入紅塵，為何我對妳有一種難以形容的喜歡？」、「我對妳說，妳是一個很特別的女孩」、「如果我是上帝，我一定會把『某人』還給妳，而不是我說祂死，祂便因此真的死去了」、「為了彌補內心的愧疚感，從此總盡量撥一點時間，陪妳吃晚餐，陪妳電話聊幾分鐘」、「一種愧疚、憐憫、不捨，竟演變成不可收拾的愛情」。

「有人問，你喜歡她哪一點，雖然愛情是可以不需要理由的，我也說不出我喜歡她哪一點，只知道我跟她在一起的時候真的很快樂」、「3年來，從來沒有爭吵、賭氣，最多只有她工作不順時，我靜靜地看她鬧鬧情緒，我一句重話也未曾對她說過。捧在手掌心的疼愛，大概就是這種感覺吧。這3年，真的是一生中最快樂的時光」、「陽明山附近，有妳唸大學時的回憶，一直是妳最流連的地方」。

「一開始，我們是忘年之交的朋友。妳每次都稱我是妳的心靈導師，而且比較像是妳的父親而非朋友。男女之間沒有純粹的友誼，除非年紀相差77歲，例如77歲的老太婆和7歲的小男孩……這是我早就知道的，為何我不相信自己的智慧？當我說我怕會越陷越深，恐怕會愛上妳」、「七夕晚上的那一吻，抹去了所以的界線，我像天上的星宿墜入紅塵，迷戀起人間的男女情慾。如果時光能倒流，烏來那一夜，在櫻花樹下的窗前，我一定整晚把妳輕輕抱在懷中。如果我知道，那是此生唯一和妳喃喃細語，看著櫻花飄落的一次……」。

「總有一天，妳不告而別，我知道妳要的是全部的愛，一個能被社會接受的愛情，而那是我無法給妳的」、「雖然人生不如意事十之八九，但情傷卻是最傷，妳的不告而別，讓我恍恍惚惚，不能自已」、「失戀總在分離之後，自此我才知道，妳在我生命中的重要，但是又奈何？」、「其實在理智上，我知道妳是對的，但情感上實在有說不出的痛苦。雖然這分離的一天早有預見，但真正來到時，依然痛徹骨髓，幾近發狂。每次想到妳，內心都是一陣一陣的酸楚」、「Cinderella（仙杜瑞拉）、Cinderella～我生命中的灰姑娘，妳哪裡去了？妳走了，從此生命中，也不再有我的歡顏了」。

吳靜怡強調，收到這封情書的女方，對柯文哲沒有意思，完全是柯文哲自己落入情網，情書中提到「那一吻」、「抱在懷中」，有可能都是阿北自己在幻想。不過吳靜怡又爆，過去柯文哲爆出桃色傳聞時，很多人都會問她阿北有沒有可能跟人搞到床上去，這點她可以保證不會，因為就她所知，柯文哲很常去看泌尿科，那方面可能不太行。

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