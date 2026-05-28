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    首頁 > 政治

    泰國文化節將首度移師台中 盧秀燕見泰國代表秒拿手機自拍

    2026/05/28 21:15 記者蔡淑媛／台中報導
    文那隆準備首批進口台灣的頂級泰國榴槤及榴槤糯米飯，邀請盧秀燕品嘗。（市府提供）

    文那隆準備首批進口台灣的頂級泰國榴槤及榴槤糯米飯，邀請盧秀燕品嘗。（市府提供）

    泰國經濟貿易辦事處代表文那隆今天拜會台中市政府，市長盧秀燕接待時，還拿出手機互換社群帳號及自拍合照，盛讚文代表是台中最好的朋友，今年泰國文化節將首度移師台中並擴大舉辦，深化雙邊交流。

    泰國經濟貿易辦事處代表文那隆，長期在台推動文化、教育、貿易及姐妹市交流，成果亮眼，對台中友善，去年將泰國國慶活動移至台中舉辦，盧秀燕表示，市府深感榮幸，今年初台中市議會也首度組團赴泰國考察，受到熱情友善的協助與接待。

    今年泰國文化節亮點，文那隆表示，今年特別向泰國外交部爭取，讓泰國文化節首度走出台北，8月29、30日移師台中大遠百舉辦，讓中部民眾感受泰國文化的熱情與活力。

    台中市副市長黃國榮表示，台中與泰國關係友好，目前在泰國投資的台商約5000家，人數逾20萬，透過文代表的促進，在文化、教育及貿易各方面成績亮眼。未來市府將全力配合泰國文化節，盼讓更多市民體驗正宗泰國文化，進一步強化國際交流，發展台中成為具多元魅力的國際城市。

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