傅崐萁、黃國昌搭檔正副總統？ 莊瑞雄拍手叫好：黃也能當國民黨主席

民進黨團幹事長莊瑞雄。（資料照）

資深媒體人黃光芹近日踢爆，民眾黨主席黃國昌曾親口告訴她：「國民黨立院黨團總召傅崐萁跟我說，我可以搭檔副總統！」更聽聞時代力量前幕僚說，黃國昌想到國民黨發揮「鯰魚效應」。對此，民進黨團幹事長莊瑞雄今日聽聞後表示，若傅崐萁、黃國昌搭配選正副總統給他拍手，兩黨前途很有希望，搞不好黃國昌也能當國民黨主席，反正國民黨主席都好像是從外面借將。

莊瑞雄在黨團記者會中拍手，他直言：「如果是傅崐萁、黃國昌搭配選正副總統，那給他拍手、很好啊，要給他鼓勵，國民黨人才濟濟，藍白合下，兩個政黨以後前途很有希望，2028年趨勢看漲，是國民黨其他候選人該去關心的議題。」

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莊瑞雄說，歡迎黃國昌與傅崐萁搭檔，一個在花蓮、一個在全國走透透也很好，一個有空戰能量，一個被稱為花蓮王再加人氣王，那王者皇冠，指日可待。

此外，針對時代力量昔日幕僚透露，黃國昌經常提到，想到國民黨發揮「鯰魚效應」，莊瑞雄說，鯰魚效應是說黃國昌要進後要去攻擊別人，國民黨為了活命就會充滿活力，這好像把國民黨形容得很不堪，沒有黃國昌去，國民黨就會敗亡，這個邏輯比較奇怪。

莊瑞雄認為，應該是說黃國昌有優勢的地方，到國民黨後能增加國民黨的競爭力、帶來新氣象，也很好，國民黨主席鄭麗文結束後，搞不好黃國昌也能當國民黨主席，反正國民黨主席都好像是從外面借將。

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