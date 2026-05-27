「馬英九沒暴力傾向」 金溥聰控王光慈、蕭旭岑把馬導向嚴重失智

前國安會秘書長金溥聰27日上節目後受訪，談馬英九基金會財政紀律案相關問題。（記者張嘉明攝）

馬辦家變越演越烈，傳出前總統馬英九對前馬英九基金會執行長王光慈施暴，前國安會秘書長金溥聰今在「趙少康時間」節目重申，馬英九沒有絲毫的暴力傾向，但蕭、王知道失智的人有那些症狀，所以要扣在馬英九頭上，「他們導向馬已經嚴重失智了」；金更透露，遭解職當天，盛氣凌人的是王光慈。

金溥聰：馬解職王光慈當天 盛氣凌人的是王

主持人趙少康認為，當初把蕭、王解職就好了，事情發展至今的目的何在？金溥聰表示，馬英九一開始只有低調對外說蕭、王不能代表他，也對對岸說了，這在政治上是很明顯的切割，「總統的解職令有寫他們所做的事情」，當時有重大事證，但還沒查清楚。

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蕭、王請辭提條件 金：兩人要求不能由我接執行長

金溥聰回顧解職當天，王光慈現場態度非常強硬，說他們不能解除，要董事會才能解職。金說，後來他們自動辭職，還把大小章帶走，董事高華柱好言相勸，他們開兩個條件，其中一個就是他不能接執行長。

談到失智議題，趙少康說，現在失智的比例很高，也有不同的狀況，有暴力、也有色情，馬英九到底有沒有暴力傾向？金溥聰表示，沒有，他昨天再三詢問隨行人員，馬英九沒有絲毫的暴力傾向，但他們知道失智的人有那些症狀，所以要扣在馬英九頭上，蕭說王見馬會發抖，但馬的個性大家都了解，他是個溫和的人。趙少康追問，但失智會變，金強調馬沒有，解職那天，盛氣凌人的是王光慈。

金溥聰強調，馬英九之所以會生氣，最主要是他對於行程的安排是非常計較的，因為很多安排是凸顯中國國台辦主任宋濤對馬的安排沒有到位（指去年赴陸行程），但馬平常不會罵人，罵人也不會用髒話，就只是大聲，如果說個性有一點變，那是因為累積很久，但怎麼可能從椅子上站起來用雙手掐王光慈脖子，「他們導向馬已經嚴重失智了」。趙少康詢問車上有錄影嗎？金說，大陸都會錄影。

趙少康詢問，馬家人到法院提輔助宣告一事，有事先有跟你們聯絡？金溥聰表示，沒有，他問過馬英九，因為馬和周美青住在對面，沒有住在同一間。但基金會董事薛香川曾帶一個律師和馬大姊去敲馬英九和周美青的門，但馬英九那天找不到周美青。

對於馬英九承認失智嗎？金溥聰說，馬知道自己記憶力退化，但當時馬打給楊渡說，「你要我熄燈也要我心甘情願」，大家說馬英九已經失去自主能力，那我們也不會幫他繼續下去。

金表示，他現在做的就是讓馬英九心情快樂，陪他吃午餐，他的責任是讓馬英九不要為了這件事這麼傷心，把事情查清楚，但要怎麼收尾，他都不會參與，也不會到基金會入職。

此外，針對李德維透露馬英九大姐馬以南傳簡訊給金溥聰的內容，金溥聰表示，他查了通聯記錄，絕對沒有，他和馬以南的通訊只有電話沒有LINE；簡訊可以調通聯記錄，他查了兩遍都沒有。而簡訊上附上「德維兄，請你參酌」，李德維應該出來講清楚。

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