北士科缺「電」先吵英文！北市府：黃仁勳說需要「Electricity」

台北市政府副發言人魏汶萱表示，輝達執行長黃仁勳今天很明確多次表達台灣需要「electricity」。（台北市政府提供）

輝達今（27）天在北士科T17、18基地舉辦員工大會，台北市長蔣萬安受邀出席；陪同的市府副發言人魏汶萱強調，輝達執行長黃仁勳今天很明確多次表達台灣需要「electricity」，打臉日前民進黨台北市長參選人沈伯洋指黃仁勳提的是「Energy（能源）」而非「Electricity（電力）」的說法，強調北市府與台電一直密切協商，變電所不會是問題。

輝達（NVIDIA）進駐北士科的用電問題，台電將新設變電所，目前卡關問題之一是設地面還是地下；蔣萬安日前提到北士科用電是「國家整體的能源政策」。沈伯洋認為，北士科問題核心是輸配電與城市治理，不是缺電，檢討能源政策及檢討變電所是兩件事情，並指黃仁勳的說法「Energy（能源）」非「Electricity（電力）」。蔣萬安昨天在議會說明，沒有正確能源政策如何穩定供電，台北市公共運輸處今會與台電開會討論方案細節。

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對於北市府今天將與台電開會，立委兼沈伯洋台北市長競選總幹事吳思瑤說昨貼出她和、沈伯洋、立委陳培瑜、議員林延鳳和台電已於25日開會的照片，指國民黨惡意炒作「缺電」，又把蔣萬安的「無能」甩鍋給中央能源政策，卻反過來臨時抱佛腳向台電討救兵。

魏汶萱表示，黃仁勳今天很明確多次表達台灣需要「electricity」；北市府與台電一直密切協商，變電所不會是問題，真正的核心議題在於台灣的能源與電力政策。

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