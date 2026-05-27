質疑韓螢煥現金來源！張育萌曝「3藍委過從甚密紀錄」檢調應徹查

前國安會祕書長金溥聰25日舉行記者會，公開了馬英九基金會前員工蕭旭岑、台企聯會長韓螢煥手拿現金合影照片。（資料照）

前國安會祕書長金溥聰25日舉行記者會，公開了馬英九基金會前員工蕭旭岑、台企聯會長韓螢煥手拿現金合影照片，引發關注。台灣青年世代共好協會理事長張育萌表示，蕭旭岑手捧的百萬現金，來自在北京閱兵現場高喊「祖國民族復興」的韓螢煥；韓螢煥與國民黨關係密切，曾促使立委翁曉玲、葉元之和林思銘直飛廈門；金溥聰猛攻的當下，蕭旭岑卻在杭州高喊自己是「堂堂正正的中國人」。張育萌質疑，不論是蕭旭岑或是馬英九基金會，「拿這百萬難道心安理得？」

馬英九基金會前員工蕭旭岑、王光慈遭質疑違反財政紀律，受前總統馬英九委託的前國安會秘書長金溥聰25日說，王光慈用現金發放年終獎金，但這筆錢最終未入帳，已違反財政紀律；他也出示1張蕭旭岑與台企聯會長韓螢煥手拿現金的合照，稱這也找不到入帳紀錄。

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張育萌26日在臉書發布貼文稱，韓螢煥的「豐功偉業」相當多，韓是廈門台商協會的會長，去年就曾跟著同樣出生台灣的廈門市人大代表吳家瑩，赴北京天安門觀看解放軍閱兵。

去年中共舉行「抗日戰爭80週年」閱兵，韓螢煥在現場告訴廈門日報記者，「看到祖國從積貧積弱走到如今的繁榮富強，特別是在中國共產黨領導下實現民族復興，我們由衷感到自豪。」他還表示，解放軍的強大是給台商「吃下了定心丸」，這樣大家在「祖國」投資，就可以更踏實、更有信心。

張育萌披露，去年12月，國民黨立委翁曉玲、葉元之趁週末低調搭機飛往廈門，孰料卻是去見韓螢煥。致詞時，韓螢煥直接當著翁曉玲的面說，「兩岸同胞是血脈相連的一家人」；韓螢煥不只「以身作則」，他連任廈門台商協會會長時，更直接喊話新一屆理事會要「跟緊國家戰略、堅守民族大義，維護國家統一與領土完整」。

張育萌說，韓螢煥是新竹人，去年底國民黨新竹立委林思銘也飛去廈門見韓螢煥。林思銘解釋說，「全球各地的台商，無論是在美國、日本，或是在廈門、深圳，都是中華民國的國民，都是辛苦在海外打拚的台灣子弟。」張育萌質疑，曾幾何時立委服務鄉親會跑去國外做選民服務，「我就很好奇，林思銘會周遊列國，……到處去見新竹縣民嗎？」

張育萌進一步強調，廈門台商協會一直以來都不是普通的台商組織。2020年總統大選前夕，廈門台商協會試圖影響選舉結果，於2019年12月7日舉辦「返鄉投票大會」，要動員5000名協會會員返回台灣投票。

去年，海基會舉辦台商春酒聯誼活動，廈門台商協會副會長葉永松竟然在總統賴清德致詞時，鬧場喊話「當家不鬧事」、「台商都不希望大罷免」。葉永松在廈門擔任「一帶一路委員會」的主委。葉永松鬧事後，韓螢煥立即出面接力稱，「中國大陸釋出的善意都說是統戰，那怎麼行呢？」

張育萌直言，如今韓螢煥手捧百萬現金交給蕭旭岑的照片曝光，馬英九和蕭旭岑必然知道韓螢煥並非「普通路人」，也必然知道廈門台商協會並非「小小台商組織」。「不論是蕭旭岑或是馬英九基金會，拿這百萬難道心安理得？」

他抨擊稱，「最可怕的是，這筆錢確定沒入基金會的帳，不論是誰授意，這背後都『紅影幢幢』。」

張育萌補充，金溥聰爆料蕭旭岑的近2天，蕭旭岑都無法公開接受台灣媒體當面訪問，原因是他人就在中國，參加「浙江台灣合作週」。致詞時，蕭旭岑特別強調，「道道地地的台灣人，也是堂堂正正的中國人」、「兩岸人民都是中國人、都是一家人，兩岸的法律和體制，都是用一個中國架構來定位兩岸關係」。

文末張育萌指出，韓螢煥等台商拿來的錢，是否入帳恐怕已經是「後端枝微末節的小事」。他質疑，一位卸任總統的基金會竟收受台商來路不明的現金，「來源到底是哪裡？馬英九到底知不知情？蕭旭岑有沒有跨過國安的紅線？這已經不是馬辦私人恩怨了，這是檢調應該徹查的大事。」

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