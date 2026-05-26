為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    台中議員選戰增溫 吳佩芸、蔡佩珊及鄒明諺抗議違章工廠

    2026/05/26 12:23 記者黃旭磊／台中報導
    霧峰區居民抗議被違章工廠驚嚇到睡不著覺。（記者黃旭磊攝）

    霧峰區居民抗議被違章工廠驚嚇到睡不著覺。（記者黃旭磊攝）

    台中市南屯區無黨籍議員吳佩芸、時代力量議員參選人鄒明諺及北屯區議員參選人蔡佩珊，上午連袂到中市府廣場抗議霧峰農地違章工廠，工廠遭市府勒令停工超過3年半仍在違法營運，鄒明諺指出，限期兩週要求依建築法第93條規定勒令停工、強制拆除，否則將進一步指控市府涉嫌瀆職。

    中市府強調，華利鋼鐵涉及未辦理工廠登記從事鋼筋加工，經發局依「工廠管理輔導法」裁罰並要求停止營運，華利工廠仍拒停工，市府累計裁罰12次、共177萬元，若仍拒停工將再次依法斷水斷電。

    「市府圖利，以罰代拆，官員瀆職、移送法辦！」霧峰區王姓居民帶著兩歲半孫子，協同時代力量台中黨部、監督施政聯盟及小民參政歐巴桑聯盟，今天（26日）上午到中市府意見表達區，舉牌並喊口號抗議已3度前來抗議，違規工廠卻仍持續營運打鐵，讓兩歲半嬰孩驚嚇到睡不著覺，媽媽手舉「不可以去阿嬤家睡午覺會嚇醒！怕怕～」手板在旁抗議。

    吳佩芸指出，中市府公文形同集體怠職自白書，證明市府明知其違法、有權處分，卻選擇「消極不作為」的最有力司法證據，這些公文將提供給監委和檢察官調查。

    監督施政聯盟執行長許心欣表示，違規工廠每年營業額20億元，每3個月繳30萬罰款根本是「九牛一毛」，市府講「排拆」就是行政說辭，限期3月排拆難道是打假球嗎？勒令停工3年至今還在營運。

    中市府指出，華利鋼鐵涉及工廠管理等不同法規權責，土地使用部分因位於公告河川區範圍，由中央水利主管機關依「水利法」從重優先裁罰，工廠管理部分由經發局依法列管裁罰，涉及違章建築部分，都發局也已依相關規定查處在案。

    台中市南屯區議員吳佩芸（中，拿麥克風）、時代力量議員參選人鄒明諺（左）及北屯區議員參選人蔡佩珊抗議霧峰農地違章工廠。（記者黃旭磊攝）

    台中市南屯區議員吳佩芸（中，拿麥克風）、時代力量議員參選人鄒明諺（左）及北屯區議員參選人蔡佩珊抗議霧峰農地違章工廠。（記者黃旭磊攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播