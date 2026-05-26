台中議員選戰增溫 吳佩芸、蔡佩珊及鄒明諺抗議違章工廠

霧峰區居民抗議被違章工廠驚嚇到睡不著覺。（記者黃旭磊攝）

台中市南屯區無黨籍議員吳佩芸、時代力量議員參選人鄒明諺及北屯區議員參選人蔡佩珊，上午連袂到中市府廣場抗議霧峰農地違章工廠，工廠遭市府勒令停工超過3年半仍在違法營運，鄒明諺指出，限期兩週要求依建築法第93條規定勒令停工、強制拆除，否則將進一步指控市府涉嫌瀆職。

中市府強調，華利鋼鐵涉及未辦理工廠登記從事鋼筋加工，經發局依「工廠管理輔導法」裁罰並要求停止營運，華利工廠仍拒停工，市府累計裁罰12次、共177萬元，若仍拒停工將再次依法斷水斷電。

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「市府圖利，以罰代拆，官員瀆職、移送法辦！」霧峰區王姓居民帶著兩歲半孫子，協同時代力量台中黨部、監督施政聯盟及小民參政歐巴桑聯盟，今天（26日）上午到中市府意見表達區，舉牌並喊口號抗議已3度前來抗議，違規工廠卻仍持續營運打鐵，讓兩歲半嬰孩驚嚇到睡不著覺，媽媽手舉「不可以去阿嬤家睡午覺會嚇醒！怕怕～」手板在旁抗議。

吳佩芸指出，中市府公文形同集體怠職自白書，證明市府明知其違法、有權處分，卻選擇「消極不作為」的最有力司法證據，這些公文將提供給監委和檢察官調查。

監督施政聯盟執行長許心欣表示，違規工廠每年營業額20億元，每3個月繳30萬罰款根本是「九牛一毛」，市府講「排拆」就是行政說辭，限期3月排拆難道是打假球嗎？勒令停工3年至今還在營運。

中市府指出，華利鋼鐵涉及工廠管理等不同法規權責，土地使用部分因位於公告河川區範圍，由中央水利主管機關依「水利法」從重優先裁罰，工廠管理部分由經發局依法列管裁罰，涉及違章建築部分，都發局也已依相關規定查處在案。

台中市南屯區議員吳佩芸（中，拿麥克風）、時代力量議員參選人鄒明諺（左）及北屯區議員參選人蔡佩珊抗議霧峰農地違章工廠。（記者黃旭磊攝）

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