瘋了？藍青年歌頌中共火箭發射！民進黨團：國民黨的宇宙竟只有中國

民進黨立法院黨團26日上午召開輿情回應記者會，黨團幹事長莊瑞雄（中）、黨團書記長范雲（右）、黨團副書記長吳沛憶（左）出席。（記者羅沛德攝）

中國「神舟23號」載人飛行任務24日深夜發射成功，國民黨青年事務發展委員會主委連勝武率團到場見證，更宣稱「兩岸三地的華人青年，用各自的方式，仰望同一片宇宙」，引發網友批評。對此，民進黨立院黨團今直言，這有點瘋了，怎麼會中國武力與國防能力越來越強，卻在一旁歡呼，如果台灣的未來只有中國，青年是沒有未來的，台灣應該仰望世界、走進世界舞台。

黨團幹事長莊瑞雄直言，「這有點瘋了，去看每個國家的火箭升空後，不是說好漂亮、好威武，是代表國防上更有實力可以威脅到別人，怎麼會中國武力與國防能力越來越強，卻在一旁歡呼，這個腦袋瓜就長得跟人家不一樣。」

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他認為，年輕人也許是一時受到現場氣氛感染，但一般台灣民眾感受到的是可能是威脅，而非是值得歡欣鼓舞的事。

吳沛憶批：台灣火箭升空 沒看到國民黨青年如此熱烈歡呼

黨團副書記長吳沛憶批評，台灣火箭、衛星升空時，也沒有看到國民黨青年如此熱烈歡呼，甚至親自前往現場觀看。國民黨的青年部有最老化的腦袋，竟然連仰望的宇宙都只有中國。台灣要走進世界舞台，「我們所仰望的是世界、是宇宙、是天空」，台灣近年太空產業發展良好，但國民黨視野中的宇宙卻只有中國，這是最可怕而且最難以想像的，特別這還是國民黨青年部」

「中國青年失業率近年創下歷史新高！」吳沛憶強調，中共甚至一度停止公布、黑箱相關數據，後來還調整計算公式才恢復公布，但這些問題國民黨青年部似乎都沒看見，看到的就只有宇宙，還是一個中國的宇宙。

吳沛憶說，如果台灣的未來只有中國，青年是沒有未來的，台灣應該仰望世界、走進世界舞台，請國民黨務必要打開雙眼。

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