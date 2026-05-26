看準台灣AI、民主實力！公元兩千論壇首度移師亞洲 明台北登場

公元兩千論壇（Forum 2000 ）明在台北登場，基金會執行長克萊帕爾（Jakub Klepal）今召開會前記者會。（記者田裕華攝）

前捷克總統哈維爾創辦、曾邀請前總統蔡英文致詞的「公元兩千論壇」，今年首度移師亞洲，首站明在台北登場。本次以「民主力量的未來：信任、韌性與合作」為核心，邀集捷克、菲律賓前外長等多位重量級講者與會，不僅聚焦中小型民主國家如何在挑戰中重塑合作模式，更凸顯台灣在科技實力與全球民主陣營中不可或缺的關鍵地位。

公元兩千論壇基金會（Forum 2000 Foundation）執行長克萊帕爾（Jakub Klepal）今在會前記者會表示，本次旨在探討民主國家面對全球秩序重組時，應如何維持內外部的強大，並在安全、經濟與政治支持等層面務實推動合作。他強調，此次將特別關注中等強國與小國的角色，在地緣政治不斷變化的局勢下，如何重塑合作模式。

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克萊帕爾預告，明日論壇將邀請台灣外交部長林佳龍致開幕詞，與會陣容包含國際組織「民主共同體」秘書長 Dr. Mantas Adomėnas、捷克前外交部長 Tomáš Petříček，以及菲律賓前外交部長 Delia Domingo Albert 等多位重量級講者；講者之一的美國國家民主基金會（NED）創會主席 Carl Gershman 也親臨現場。

克萊帕爾表示，當前全球地緣政治與區域情勢劇烈變動，全球經濟正經歷重大結構重組，台灣在人工智慧（AI）等領域的經濟表現極為亮眼，此時選在台北舉辦論壇可謂恰逢其時。他提到，這雖是公元兩千論壇首次在台北舉辦實體活動，但雙方合作已久，其中一項重要里程碑即是前總統蔡英文兩年前曾在布拉格的年會上發表開幕致詞。

外交部歐洲司司長黃鈞耀指出，公元兩千論壇兩年前曾邀請蔡前總統赴捷克演說，如今將亞洲論壇的首站選在台灣，意義非凡，外交部對此高度支持。他強調，台灣位處全球地緣政治焦點，經濟與科技實力對世界影響深遠，此次議程聚焦韌性建構及中小型民主國家間的合作，也進一步彰顯了台灣與全球民主陣營的團結。

台灣民主基金會執行長廖達琪表示，該會與公元兩千論壇基金會是長期合作夥伴，她盛讚公元兩千論壇具備民主的靈魂、清晰的論述能力與不可或缺的量能，且是真誠的朋友，公元兩千從一個小型組織起步，如今影響力已擴及世界各個角落，此次首度來台，不僅將焦點轉向印太地區、強化民主永續發展，也讓台灣因此結交更多朋友。

公元兩千論壇基金會－民主合作論壇今舉行會前記者會，由公元兩千論壇基金會執行長雅各布.克萊帕爾（中），臺灣民主基金會執行長廖達琪（右）、外交部歐洲司司長黃鈞耀（左）分別說明。（記者田裕華攝）

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