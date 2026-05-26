酸李四川弟黑歷史！蘇巧慧挺胞妹專業：與犯罪行為完全不同

台灣客社26日舉行台灣北部縣市長候選人客家聯合推薦記者會，民進黨新北市長候選人蘇巧慧（右）、台北市長候選人沈伯洋（左）等人出席。（記者羅沛德攝）

民眾黨今（26日）召開記者會指控，民進黨新北市長參選人蘇巧慧的父親蘇貞昌擔任行政院長時期，其妹蘇巧純入主的曠世智能公司獲得國發會投資，還使國發基金間接投資詐騙集團，違反利益迴避。對此，蘇巧慧強調妹妹憑專業發光發熱，並反酸國民黨參選人李四川的胞弟李賜福，「跟別人竊佔國土、盜採砂石、恐嚇他人的犯罪行為完全不同。」

台灣客社今天上午舉辦「2026台灣北部縣市長候選人客家聯合推薦記者會」。蘇巧慧會前受訪說明，妹妹（蘇巧純）的專業是城市設計、互動科技，因為國內外得獎很多，所以很多民間公司也找她一起合作，也有很多國內外的單位都有找她擔任評審。

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蘇巧慧說，蘇巧純靠著自己的專業在領域上發光發熱，而且幫助了很多新的產業、新的領域，在這樣的狀況下，跟別人竊佔國土、盜採砂石、恐嚇他人這種犯罪行為，是完全不一樣的。

話鋒一轉，蘇巧會質疑，自己納悶的是，上週對手（指李四川）的家人剛剛在法庭上認罪，接著就有莫名其妙的記者會；前天對手剛有年領600萬的新聞，今天就又有這種莫名奇妙的指控，實在是非常地納悶。

蘇巧慧強調，自己還是堅持，選舉就是討論市政，希望新北市長的選舉應該回歸到對新北市的願景、政見，大家彼此做競爭，這樣才是對新北市民最好的事情，大家一起來為新北努力。

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