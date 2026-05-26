祖籍話題熱議 吳宗憲PO文︰在台灣參選祖宗八代都被挖出來

國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲（中）的「祖籍」話題引發熱議。（資料照）

國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲的「祖籍」話題引發熱議，他今天（26日）在個人粉專PO文笑稱，「以前有人告訴我，在台灣參選，祖宗八代都會被挖出來。還果真如此，只不過這次我被挖出八十代了。」

作家苦苓23日晚間在「苦苓愛說笑」粉專發文，大酸「立委吳宗憲祖籍廣東，卻被盧秀燕硬拗成開蘭先賢吳沙的後人」，質疑是騙選票。外界後來查出同名同姓藝人吳宗憲祖籍是廣東，參選宜蘭縣長的國民黨立委吳宗憲祖籍福建漳浦，藍營嘲諷苦苓的文章是篇烏龍貼文。

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吳宗憲今天PO文指出，苦苓誤稱他的祖籍是廣東，成了網路上討論的小話題，他原本不以為意，畢竟這幾年在台灣造謠抹黑已經是政治圈的常態，更漸漸發展成一套產業鏈了。

吳宗憲說，事後他收到多位文史工作者提供的訊息，甚至連國家圖書館資料都有，印證祖先自乾隆40年從福建移居台灣，各世祖先還一路清查到春秋戰國時期的季札公，他除了驚喜，也滿心感謝。

文中指出，吳宗憲小時候，父親告訴他，他們跟宜蘭吳沙是同宗族，先人慢2年（吳沙為乾隆38年），現在家裡要修族譜，發現資料不好找，缺漏很多，此次意外獲得很多專家出手幫忙，爸爸昨天打電話給他，言語間超開心，務必謝謝苦苓，也謝謝大家，這是個美麗的錯誤。

吳宗憲在粉專PO文笑稱，「在台灣參選，祖宗八代都會被挖出來。還果真如此」。（圖擷取自吳宗憲粉專）

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