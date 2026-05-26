台獨黨綱轉型？黃暐瀚曝「早已接受中華民國」：前途由住民決定

資深媒體人黃暐瀚上週發布「民進黨不台獨、國民黨不反共」文章後，引發網友針對民進黨黨綱的熱烈討論。（資料照）

資深媒體人黃暐瀚上週在社群媒體發布「民進黨不台獨、國民黨不反共」的文章後，引發網友針對民進黨黨綱的熱烈討論。對此黃暐瀚25日指出，民進黨早已轉型為「在不放棄建立台灣共和國的前提下，接受中華民國，努力捍衛國家主權，提升國防能力」的政黨；於2019年最新發表的「社會同行世代共贏決議文」中，也明確重申了「住民自決、國防自主」的政黨核心精神。

黃暐瀚25日在臉書發布貼文稱，上週他寫了「民進黨不台獨、國民黨不反共」」的文章之後，許多「熱愛研究民進黨黨綱的愛好者」不約而同地在臉書猛喊，「黃暐瀚你亂講，明明還有2007年的正常國家決議文，已經覆蓋了1999年的台灣前途決議文，抓到了！」

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黃暐瀚表示，過去一週他並未正面回應，是因為「老瀚小釣手並非第一次出手」。他說，「我當然知道你要這樣講，所以還留了後半段。」

黃暐瀚進一步解釋，民進黨的「台獨黨綱」與「6個決議文」全部俱在，並沒有前後「覆蓋」的問題，而是同時存在。「如果你非要堅持被覆蓋？那就覆蓋吧。」

黃暐瀚指出，相比2007年發表的「正常國家決議文」，2019年最新發表的「社會同行世代共贏決議文」主張2大重點。其一，是拒絕一國兩制，堅持1999年的「台灣前途決議文」，重申台灣前途由全體住民決定；其二，是保衛台灣，推動國防自主，強化防衛能力，嚇阻任何侵犯台灣主權、安全之行為。

黃暐瀚強調，簡單8個字就是「住民自決、國防自主」。他直言，若真的要堅持「時間覆蓋」問題，那這篇2019年更新的決議文，理應再度覆蓋2007年的「正常國家決議文」。

黃暐瀚表示，民進黨的台獨黨綱和6個決議文「同時存在」，他的上篇文章已經寫得非常清楚，在「台灣前途決議文」1999年公布之後，民進黨就已經轉型為「在不放棄建立台灣共和國的前提下，接受中華民國，努力捍衛國家主權，提升國防能力」的政黨。

黃暐瀚說，這就符合他上週提出的「民進黨不台獨、國民黨不反共」。

文末他補充，「如果有一天，台灣住民自決，多數民眾希望『創建台灣共和國』，那將是民進黨『台獨』的時候；至於國民黨，若有重回執政之日，我想，屆時肯定會比今日的國民黨還要『反共』許多。」

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