防毒駕！卓揆稱提高刑罰有共識 藍委駁綠營轟藍白砍預算帶風向

對於多起毒駕車禍致死事件，行政院長卓榮泰今天在立法院受訪時表示，提高刑罰的部分，應該是社會大眾共同的要求，已請法務部及所有部會研究。（記者塗建榮攝）

台灣近日接連發生多起毒駕車禍致死事件，民進黨立委林楚茵砲轟藍白大砍、凍結2025年警政與查驗預算，「一邊削弱緝毒能量，一邊又罵政府無能，這不就是假監督、真亂台」？對此，立法院國民黨團書記長林沛祥回應，民進黨正在執政、治理這個國家，卻在推卸責任，這是負責任的執政團隊該做的事情嗎？

對於多起毒駕車禍致死事件，行政院長卓榮泰今天在立法院受訪時表示，他跟所有國人一樣，都非常痛心毒駕行為在過去這段時間日益增多，已請法務部、內政部、警政署等相關單位進行研商，也請地方政府一起加強落實稽查行為人，並加強管理毒品進口、氾濫的問題。

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卓榮泰說，提高刑罰的部分，應該是社會大眾共同的要求，已請法務部及所有部會研究，如何在刑罰衡平性的原則下，務必要提高各種刑罰，以及對相關行為人有更嚴格的法律要求，才能進一步達到遏止的作用。從源頭、行為的稽查到犯罪後的刑罰，全面做更嚴厲的檢討。

林沛祥表示，所有人的發言，國民黨團都尊重，但要基於事實。很遺憾現在的政府第一時間遇到問題，不是想辦法修正，透過制度或實質的修法好好做事，而是帶風向將事情歸咎在野，這樣帶風向的言論深感遺憾。

國民黨立委羅廷瑋也說，執政黨是在向在野黨宣戰？執政無能推託在野。預算的執行率是否有達成，立委是在為人民把關辛苦的納稅錢，並不是惡意刪減，在野點出問題，反而在檢討我們，這不是正確的執政觀念。

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