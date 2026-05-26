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    首頁 > 政治

    蕭旭岑稱「不碰錢」是不管理金流 李正皓：這解釋是當大家白癡？

    2026/05/26 11:09 即時新聞／綜合報導
    李正皓提到，蕭旭岑聲稱所謂「不碰錢」是指不負責管理金流，而非完全不接觸捐款。李對此批評：「這種解釋給過？是不是當大家白癡？」（資料照）

    李正皓提到，蕭旭岑聲稱所謂「不碰錢」是指不負責管理金流，而非完全不接觸捐款。李對此批評：「這種解釋給過？是不是當大家白癡？」（資料照）

    前國安會秘書長金溥聰等人昨（25日）公開馬英九基金會前執行長蕭旭岑的「收錢照」，形同打臉蕭旭岑先前的「不碰錢」說法，蕭後續則回應，他所謂不碰錢是指不負責管理金流。媒體人李正皓對此則在臉書質疑：「這種解釋給過？是不是當大家白癡？」

    李正皓提到，蕭旭岑聲稱所謂「不碰錢」是指不負責管理金流，而非完全不接觸捐款，李正皓直言：「我幫忙翻譯，蕭旭岑解釋所謂的不碰錢不是從來不碰錢，而是可以碰一下下，碰完就交出去，之後怎樣我不負責。我不碰OO，我只是碰一下下，之後怎樣我不負責。」

    李正皓也批評蕭旭岑：「這種解釋給過？是不是當大家白癡？」許多網友也在李的貼文底下留言：「國民黨的核心人物，都把臺灣人民當白癡。」、「我收錢，但不負責管錢，我可以很負責任的說，我很認真收錢。」、「我不碰錢，但錢可碰我。」、「不碰錢是說沒有放到口袋裡面。這個跟館長的性侵成立論有87%類似。」

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