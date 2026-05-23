說誰是阿姨？脆滑到網友喊禁忌關鍵字 小英罕見「動怒」回應

蔡英文不滿網友稱呼她「阿姨」。（照片來源：總統府提供、取自Threads，本報合成）

不管幾歲，叫女性「阿姨」都是地雷！一名網友昨日在Threads上發文，表示有些人退休後，還是在默默關心台灣這片土地，像是前總統蔡英文，最近真的很像「網路海巡阿姨」，沒想到這句話成功激怒蔡英文，本尊親自到貼文下方留言：「你是說誰是阿姨啊？」讓網友笑翻。

一名網友昨日在Threads上發文表示，蔡英文最近真的很像「網路海巡阿姨」，滑 Threads、看留言、回學生、跑校園演講。但看著看著，反而有點感動。因為她沒有用高高在上的姿態離開政治。而是像一個走過風雨的大人，靜靜陪著下一代繼續往前走。

請繼續往下閱讀...

原PO感性表示，有人笑她退休還在海巡，但很多台灣人心裡其實懂。那不是海巡，那是一種放不下。是愛過這片土地的人，才會有的習慣。

這篇文也成功釣出蔡英文回應，不過她完全將重點放在「網路海巡阿姨」關鍵字上，並怒問：「你是說誰是阿姨啊？」

該則留言吸引超過80萬次瀏覽，不少網友看了為之莞爾。網友也紛紛留言表示：「台灣人很幸福，在網路跟前任元首吵誰是阿姨」、「絕對沒有一個國家的人民可以和卸任總統這樣網路互動」、「超好笑」、「原PO快出來改口叫姐姐」、「這個跟叫第一天認識的女生大姐一樣嚴重」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法