黃國昌自介「建中畢業棄醫從法」楊斯棓狠酸：他的「棄醫」是放棄治療

黃國昌近日出版自傳文中提及「建中畢業卻棄醫從法」引發熱議。（資料照）

總統賴清德、民眾黨創黨主席柯文哲為醫師從政，民眾黨現任主席黃國昌近日出版新書，自傳文中提及「建中畢業，卻棄醫從法」，醫師兼作家楊斯棓發文直指，黃國昌連高二物理、化學程度、考進醫學系都沒有，有什麼資格棄醫？難怪被網路群嘲，「他的『棄醫』，是『放棄治療』！」

楊斯棓表示，棄醫怎樣的前提應該是有醫師執照、有取得醫科畢業證書（取得考醫師執照的資格）或最少唸過幾年醫學系」，黃國昌連考進醫學系都沒有的人，怎麼能聲稱「棄醫」，怎能放棄你沒有的東西？

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楊斯棓舉例幾位真正「棄醫」的學者，像是知名數學家、台大數學系名譽教授楊維哲唸過3年的台大醫學系，後來發現志趣在數學，重考聯考就讀台大數學系，他醉心數學研究，成就斐然。

楊斯棓再舉例，中研院院士、生化學大師廖述宗就讀台大農化系，大一升大二，通過台大醫學系的轉系考試（600取2），唸了3天，發現志趣仍在化學，轉回農化系，並創下唸台大醫學系最短天數的紀錄。

楊斯棓批黃國昌高中就讀文組，連高二物理、化學的程度都沒有，有什麼資格棄醫？「你無法放棄你根本沒有的東西」、難怪被網路群嘲，他的「棄醫」，是「放棄治療」。

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