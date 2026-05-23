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    首頁 > 政治

    中國山西煤礦爆炸釀重大傷亡 陸委會：無台灣民眾

    2026/05/23 14:37 記者鍾麗華／台北報導
    中國山西省沁源縣煤礦爆炸，已知造成82人死亡。（圖擷自Google地圖）

    中國山西省沁源縣煤礦爆炸，已知造成82人死亡。（圖擷自Google地圖）

    中國山西省沁源縣通洲集團留神峪煤礦，22日晚間7時29分許發生天然氣爆炸事件，已知造成82人死亡，這起重大慘劇驚動了中國國家主席習近平。陸委會今（23）日表示，經海基會初步瞭解，當地相關單位正在全力搶救處理，礦區無台灣民眾，政府將持續關注後續發展。

    陸委會表示，中國山西省長治市沁源縣昨（22）日晚間發生礦場爆炸事故，依中媒最新報導，截至目前為止已造成82人死亡，仍有人員受困待援。經海基會初步瞭解，當地相關單位正在全力搶救處理，礦區無台灣民眾，政府將持續關注本案後續發展。陸委會期盼受困人員能早日獲救脫困，並向中國有關方面表達慰問，祈願亡者安息，望後續復原工作一切順利。

    據中國官媒《新華社》、《央視》報導，留神峪煤礦爆炸時礦井內共有247人，先前傳出其中201人平安撤離，並有8人死亡、38人受困，但不知為何暴增至82死，另外還有9人失蹤。習近平對此做出指示，要求各部門全力救治傷患，妥善做好善後處置工作，並且徹查爆炸原因依法追責。

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