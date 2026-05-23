盧秀燕宜蘭談無人機 稱吳宗憲可兼顧發展與健康

宜蘭無人機產業發展與製程恐引發的污染，近日成為地方藍綠交鋒議題，支持無人機產業的台中市長盧秀燕，今天到宜蘭為吳宗憲輔選，重申「她與吳都贊成」。（記者王峻祺攝）

宜蘭無人機產業發展與製程恐引發的污染，近日成為藍綠交鋒議題，支持無人機的台中市長盧秀燕，今天到宜蘭為吳宗憲輔選，重申「她與吳都贊成」，其中吳除有法學專長外，還有「工業工程」碩士，只有他懂發展與兼顧製程中保護人民的健康。

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳，計畫推無人機產業構想，國民黨參選人吳宗憲陣營提出質疑，認為製造過程或管制不當，恐增罹癌及造成新生兒發育異常風險，2方陣營在議題上多有著墨。

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挺無人機產業的盧秀燕今天到宜蘭，被媒體問及相關看法。她強調，她與吳宗憲都贊成，吳除有法學專長，還有一個很特殊的碩士學位叫「工業工程」，因此他了解很多工業在發展過程中，需要注意保護民眾健康的重要性。

盧秀燕說，只有吳宗憲懂怎麼去發展產業，並在製程中，又要保護人民的健康，未來他若當選縣長，除發展工業、商業、服務業、觀光及農業等外，也會注意到每個產業發展過程中，要給民眾有飯吃，也要兼顧健康。

她說，相信吳宗憲不會為了產業發展，去傷害人民的健康，只有他有這個觀念、有這個能力，因為他對於工業製程很懂，因為他有一個工業工程的碩士，請宜蘭縣民要特別注意他這方面強項。

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