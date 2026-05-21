蔡英文：不能因「買不到」妥協 攸關國家生存「再困難也要開始」

前總統蔡英文應邀到台北醫學大學演講時，分享國艦國造、國機國造經驗。（蔡英文辦公室提供）

前總統蔡英文今天（21日）應邀到台北醫學大學演講，分享任內8年決策核心「強化台灣韌性」，舉潛艦國造為例強調，真正重要的決策往往伴隨爭議與質疑，但國家的安全不能只建立在別人願不願意賣，也不能停留在買不到就沒辦法的階段，「如果一件事對國家生存很重要，再困難也要開始」，困難不代表不該做、爭議不代表不能做，重點是理性評估風險、誠實面對問題、耐心溝通、修正並承擔。

蔡英文回顧8年總統任期，決策核心圍繞著一個重要議題：「台灣要怎麼樣變得更有韌性」，包含產業升級、能源轉型、社會福利（長照、托育、社宅），以及租屋補貼、TPass及學費補助等支持年輕世代的政策；在國防上，則推動國艦國造、國機國造，確保台灣具備自我防衛的決心和能力。

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蔡英文指出，過去台灣取得新的潛艦非常困難，潛艦是高度敏感的戰略裝備，還涉及戰鬥系統等複雜關鍵技術，有些設備可以自主研發，但仍須尋求國外的商源跟技術合作，受限於台灣的國際處境，要取得這些關鍵技術，並不是有錢、有決心就買得到，每一個環節都面臨外部壓力、每一次合作都要高度謹慎，每一項的進度都必須在保密安全與技術升級之間取得平衡。

蔡英文坦言，當年決定推動潛艦國造時，有人質疑台灣沒有這樣的技術能力、最後會不會做不出來、會不會引來更大的壓力？在第一艘國造潛艦「海鯤號」下水後，社會仍有許多政治攻防，嚴厲甚至不公的批評，但是，國家的安全不能只建立在別人願不願意賣給我們，不能永遠停留在買不到就沒辦法的階段，「如果一件事對國家生存很重要，再困難也要開始。」

蔡英文說，海鯤號從設計、建造、下水到測試的階段，走過非常漫長的路，這條路上有工程師、造船人員、海軍官兵、中科院研發團隊、國內外合作夥伴，也有很多不能公開的身影，多年來歷經無數次討論、嘗試、失敗、修正，再重新開始才走到今天；海上測試也不簡單，每一次都要確認系統安全、艦體狀態、操控性能、潛航能力，一個小問題都可能需要回港重新檢視、校正。但國艦國造更重要的意義是，台灣在過程中開始累積自己的技術、供應鏈與工程經驗，以及一個國家面對困難時的信心。

蔡英文說，同樣的信念也體現在國機國造，台灣第一架自製高等教練機「勇鷹號」不只是一架飛機，代表的是台灣航太產業的能量，重新被串聯起來，代表的是工程師、技術人員、飛行員，國防團隊共同完成一個長期的任務，也代表我們願意相信台灣可以累積自己的技術，可以建立自己的供應鏈，也可以培養自己的下一個世代的人才。

「真正重要的決策不會一開始就得到所有人的掌聲。」蔡英文指出，推動初期社會常有質疑、內部不同意見與外部壓力，但決策不能只挑最容易被稱讚的事情，也不能只做不會得罪人的事情，困難不代表不該做，爭議不代表不能做，「重點是有沒有足夠的理性去評估風險？有沒有足夠的誠實去面對問題？有沒有足夠的耐心去溝通、去修正、去承擔？」

蔡英文說，國家的韌性不是口號，一個一個困難的決策、一個一個長期的工程、一代一代人才的累積，當我們願意開始做最困難的事，台灣才有能力在下一次變局來臨之前做最好的準備，讓我們的朋友也願意、也更願意協助我們。台灣的安全不是台灣人自己的事，更是區域間所有民主國家共同關注的事情。

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