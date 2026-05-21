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    首頁 > 政治

    前主席打瞎人眼入獄！秀水鄉代會補選 張玉龍全票當選

    2026/05/21 23:37 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化縣秀水鄉代會主席進行補選，由七屆資深代表張玉龍（圖右）當選。（民眾提供）

    彰化縣秀水鄉代會主席進行補選，由七屆資深代表張玉龍（圖右）當選。（民眾提供）

    彰化縣秀水鄉今天（21日）舉行鄉代會主席補選，原主席蔣憲忠因為把人打到「眼球掉地」，遭判刑4年半定讞後解職入獄，由7屆老將張玉龍拿下全數10票當選，新就任的主席張玉龍也將在今年底挑戰8屆的紀錄！

    彰化縣秀水鄉代會因為蔣憲忠遭解職，目前共有10席代表，今天全員出席，由鄉代會資深戰將張玉龍拿下10票當選主席，所有代表一致認為，張玉龍光是鄉代就當了將近30年，論資歷與輩份，榮登主席，當之無愧。

    張玉龍經由補選當選秀水鄉代會主席，同時由縣府派人前來監誓與監交，在宣誓後接過印信，即日接下主席一職，將全力為民喉舌。

    秀水鄉代會因為原本的無黨籍主席蔣憲忠，2022年在一間KTV小吃部與周姓等男子發生口角衝突，蔣憲忠找來陳男等4人持槍枝、鐵棍圍毆對方，把周男打到整顆左眼球掉到地面上，無法復原而失明，雖有和解，但仍以傷害致重傷害罪判4年6月有期徒刑定讞，依地方制度法規定，民選公職人員被判有期徒刑以上確定，且未受緩刑宣告、不得易科罰金、不得易服社會勞動者，自判決確定日起解除職務。

    彰化縣秀水鄉代會主席進行補選，由張玉龍當選。（民眾提供）

    彰化縣秀水鄉代會主席進行補選，由張玉龍當選。（民眾提供）

    彰化縣秀水鄉代會主席進行補選，鄉代表全員到齊。（民眾提供）

    彰化縣秀水鄉代會主席進行補選，鄉代表全員到齊。（民眾提供）

    彰化縣秀水鄉代會主席進行補選，由張玉龍當選。（民眾提供）

    彰化縣秀水鄉代會主席進行補選，由張玉龍當選。（民眾提供）

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