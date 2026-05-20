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    首頁 > 政治

    歷經飛彈危機30年 卓榮泰： 台灣一點一滴加強國力

    2026/05/20 12:51 記者鍾麗華／台北報導
    行政院長卓榮泰院會表示，中國從30年前迄今，沒有停止過任何軍機、軍艦的侵擾，台灣選出自己的總統，並一點一滴的加強國家力量和國防自我防衛能力。（行政院提供）

    行政院長卓榮泰院會表示，中國從30年前迄今，沒有停止過任何軍機、軍艦的侵擾，台灣選出自己的總統，並一點一滴的加強國家力量和國防自我防衛能力。（行政院提供）

    今天是520賴政府執政滿2周年，行政院長卓榮泰在臨時院會上表示，今天也是李登輝前總統訪問美國母校康乃爾大學及台海飛彈危機30周年。中國從30年前迄今，沒有停止過任何軍機、軍艦的侵擾，台灣選出自己的總統，並一點一滴的加強國家力量和國防自我防衛能力。

    今天是行動創新AI內閣上任滿2周年的日子，卓揆於院會一開始表示，在場許多閣員在兩年前的今天進入執政團隊來，經過730天的共同努力，我們應將過去與未來要做的工作再次進行深思與檢討，並推動更多福國利民的建設與發展，以不負國人對於執政團隊的支持與期待。

    卓揆指出，今天520也是兩個30周年紀念日，首先是1995年李登輝前總統訪問美國母校康乃爾大學，以及1996年我國首次舉辦總統民選，因而引發中共強烈不滿，開始對台灣進行飛彈試射，造成飛彈危機。台灣歷經飛彈危機的30年，以及民選總統上任的30年，而這兩者與民主發展與國家安全息息相關。

    卓揆感慨說道，中國不容許台灣選出自己的總統，所以自30年前迄今，沒有停止過任何軍機、軍艦的侵擾，並伴隨各種不同形式的軍事演習。而臺灣也在風雨之中，不但站穩了民主的腳步，也奠定了經濟的基礎和高科技的領先地位，現在國家正有最好的經濟體質，有能力、有本錢、有資格，也必須負起責任繼續往前走，並一點一滴的加強國家力量和國防自我防衛能力。

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