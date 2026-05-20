台電更換臨摹于右任字體舊logo 國台辦跳腳嗆「割裂兩岸連結」

台灣電力公司的Logo字體舊的為草書（上），改版後為數位化後的標準字（下）。（資料照）

台灣電力公司近日更換企業標誌的字體，被質疑把于右任墨跡的原標誌換掉是「去中國化」。中國國台辦發言人朱鳳蓮今日嗆聲，為割裂兩岸歷史文化連結無所不用其極，相關伎倆既無恥又無能；立委痛批，台電是台灣電力公司，又不是中國的，國台辦不要整天瞎扯亂講。

台灣電力公司logo六個大字是否是書法名家于右任為台電題字的「真跡」或台電員工「臨摹」，台電副總經理蔡志孟近日指出，于老是在民國53年辭世，後續無法再為台電題字，後來台電都是用于老既有的字跡在刊物、建物運用。

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蔡志孟說，民國82年台電要建立CIS（企業識別系統），但因年代久遠于老原稿確實找不到，所以找了之前發行的各種刊物找到于老墨跡，「我們同仁去把它臨摹而成」。

針對設計師聶永真為台電重新設計標誌，一改「台灣電力公司」原本字體，朱鳳蓮今天在國台辦例行記者會嗆聲，民進黨當局的所作所為揭露其不顧民生，為割裂兩岸歷史文化連結無所不用其極，相關伎倆既無恥又無能。民進黨當局的這些小動作枉費心機，台灣同胞的中華民族認同、中華文化認同，任何人都抹滅不掉。

對此，民進黨立委王美惠受訪表示，這個怎麼會是「去中國化」？台電是台灣電力公司，中華民國台灣的台電，又不是中國的，國台辦不要自以為了不起，把台電都當成它們的，在那邊說三道四。

王美惠批評，台電改企業標誌絕對不是去中國化，而是改得更美觀、更好看。台電是台灣的國有財產，從來就跟中華人民共和國無關，國台辦不要整天瞎扯亂講。

中國國台辦發言人朱鳳蓮。（翻攝直播）

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