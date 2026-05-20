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    首頁 > 政治

    台灣醫療數位轉型成果亮眼 李逸洋盼深化台日合作

    2026/05/20 13:02 駐日特派員林翠儀／東京20日報導
    駐日代表李逸洋投書日本「產經新聞」，呼籲國際社會支持台灣參與世界衛生大會（WHA）及WHO相關機制，並期待台日深化智慧醫療與醫療數位轉型合作。（資料照）

    駐日代表李逸洋投書日本「產經新聞」，呼籲國際社會支持台灣參與世界衛生大會（WHA）及WHO相關機制，並期待台日深化智慧醫療與醫療數位轉型合作。（資料照）

    配合世界衛生組織（WHO）年會18日在瑞士日內瓦開幕，駐日代表李逸洋投書日本「產經新聞」，呼籲國際社會支持台灣參與世界衛生大會（WHA）及WHO相關機制，並期待台日深化智慧醫療與醫療數位轉型合作。

    李逸洋指出，面對全球醫療人力不足與成本壓力，醫療數位轉型（DX）已成各國重要課題。台灣結合大數據、人工智慧（AI）、雲端科技與全民健保系統，推動電子病歷整合、AI風險預測、電子處方箋與遠距醫療等，提升醫療品質與效率，也縮小城鄉醫療落差。

    他表示，台灣已有13家醫院入選Newsweek「2026全球最佳智慧醫院」，數量居亞洲第二；此外，台灣也已連續8年在Numbeo健康照護指數排名全球第一。

    李逸洋強調，日本正推動全國醫療資訊平台與AI醫療應用，而台灣具備先進AI晶片與醫療資訊標準化優勢，若雙方合作，將有助打造更完整的智慧醫療體系。

    他並指出，聯合國第2758號決議與WHA第25.1號決議均未排除台灣參與WHO，台灣被排除在全球公衛體系之外，將對全球健康安全造成損害，呼籲日本及各國支持台灣有意義參與WHO相關活動與機制。

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