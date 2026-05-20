藍白擴權民怨飆！賴清德執政2周年逆向統戰美日力挺

總統賴清德就職2周年談話。（記者塗建榮攝）

賴清德總統今發表就職2周年談話，媒體人趙曉慧分析，賴清德執政滿2周年，面對部分台派人士流言譏諷，其執政風格絕非軟弱，而是展現「老神在在」的戰略定力與務實硬氣。儘管民進黨在立法院遭受藍白聯手人數優勢死死綁住，內政上很難施展，但藍白那隻手根本無法伸入外交與國安領域，「賴桑在捍衛台灣主權上真的是寸土不讓」。

趙曉慧今日於臉書發文指出，回顧2年外交實績，賴清德展現強悍手腕。出訪史瓦帝尼雖遭北京瘋狂打壓，首度受阻後毫不畏懼，第2次直接搭乘史國副總統訪台專機突圍成功，還有施壓南韓李在明政府改掉「中國台灣」矮化稱呼、對南非挑釁祭出限制晶片出口此種科技反制，並頂住地緣政治壓力完成台美雙邊關稅談判。

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趙曉慧大讚，「這些突破都在證明一件事：在全球這場地緣政治大博弈裡，賴清德的實戰跟反擊能力強到爆炸。」

在國際敘事戰上，賴總統牢牢踩死「中華民國是主權獨立國家」與「台灣前途由2300萬人自己決定」2大底線，直接對幹中共的統戰宣傳，他這種穩健、不當「麻煩製造者」的姿態，成功贏得美國川普政府與日本高市早苗政府的雙重信任。

針對內政僵局，立法院雖被藍白把持，卻也成為「國民黨不演了、不裝了的擴權舞台」，反激起主流社會對民主倒退的集體憤怒。賴總統沉穩布局，準備將這股社會怒火轉化為2026縣市長大選與2028大選的柴火，「國民黨原本自認2026可以躺著選，但現在風向變了，2028他們想重返執政，更是絕對沒望」。

相較於國民黨主席鄭麗文或民眾黨主席柯文哲將資源「整碗捧走」，賴總統退居第二線幫人才架舞台，展現當家老大格局。

賴總統以大國博弈下的總合戰略思維，達成外交全面突圍與台股突破4萬點的經濟底氣。透過「逆向統戰」將國際人脈、民間資本與跨界人才（例如：林志玲）收編，把本土挺台窄路拓寬為「全球民主大聯盟」的大道，沉穩落子攸關台灣未來十年的國運大棋。

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