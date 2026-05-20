沈伯洋喊「雙北共好」 蔣萬安：雙北共治才會共好

台北市長蔣萬安與新北市長參選人李四川，兩人一同視察無菸城市指定負壓式吸菸室，會前並先接受媒體聯訪。（記者田裕華攝）

台北市長蔣萬安今（20）天與新北市長參選人李四川一起到台北市心中山商圈視察無菸城市指定負壓式吸菸室，對於民進黨籍台北市長參選人沈伯洋認為不應該是由上而下的「雙北共治」，應該是1加1大於2的「雙北共好」，蔣萬安表示，「日間台北、夜間新北」，雙北就是一體，透過深度協同地治理，才是真正市民之福，雙北共治才會共好。

蔣萬安表示，根據電信信令的調查，台北市日間的流動人口比夜間多了65萬，其中很大的比例是從新北來的朋友，所以有一句話說「日間台北、夜間新北」，雙北就是一體。包括無菸城市的推動、李四川提的「30分鐘都會共同生活圈」，雙北就是一體而且有深入的默契，透過深度協同地治理，才是真正市民之福，雙北共治才會共好。李四川也呼應說「共治才能共好」。

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至於「無菸城市」會不會是「雙北共治」的體現?李四川說，好的政策一定會納入政見，新北幅員廣大，看起來要從商圈、人多的地方優先做起，讓商圈無菸害，類似耶誕城的部分可以先來做；他也表示，負壓吸菸室模組化後，組裝會很快，耶誕節或是觀光商圈就能來優先實施。

台北市長蔣萬安與新北市長參選人李四川，兩人一同視察無菸城市指定負壓式吸菸室。（記者田裕華攝）

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