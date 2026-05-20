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    首頁 > 政治

    「假日飛刀手」陳義信立院備詢初登板 心情如「在5萬人面前投球」

    2026/05/20 12:11 記者楊綿傑／台北報導
    去年9月上任的原民會副主委陳義信，今迎來立院備詢初登板。（記者楊綿傑攝）

    去年9月上任的原民會副主委陳義信，今迎來立院備詢初登板。（記者楊綿傑攝）

    台灣職棒傳奇人物「假日飛刀手」陳義信去年獲延攬入閣，他今天迎來首次立法院備詢，打趣稱「有點緊張」、「像在5萬人面前投球」。而面對原住民運動人才培育，也侃侃而談表示，原民會的2億元運動發展基金帶來很大幫助，會跨部會持續努力走入基層，同時更會注意運動員本身的發展。

    今立法院內政委員會邀請原住民族委員會、原住民族文化事業基金會、原住民族語言研究發展基金會等單位進行業務報告並備詢，民進黨立委李柏毅關心原住民運動人才相關議題，特別點名長期投入原住民棒球運動發展，於去年9月上任原民會副主委的陳義信上台備詢，打趣稱這是立院「初登板」。

    陳義信上台後坦言，「有點緊張，好像在5萬人面前擔任投手一樣」。他也盼在場官員、委員「請多多照顧」、「先發第一球很難」，引發現場笑聲。

    談及原住民運動人才發展，陳義信表示，去年上任前跟院長討論過相關議題，原民會2億元的「原住民運動發展基金」就包括拔尖計畫等內容，今年也有持續做，同時與運動部、教育部有相關的討論，包括專項補強、走入基層等，目前做的仍然不夠，因此會繼續努力。

    陳義信同時從自己的經驗出發指出，小時候出生在窮鄉僻壤的地方，一路受到國軍退輔會榮工處的培養，他知道球員很辛苦，所以很感謝這2億基金的投入，希望不只是在專項專強上的培育，更希望也可以在運動員基本發展上投入，關注到低收入戶、弱勢等問題，目前已經開始走入基層校園。

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