海馬士首期款5/31到期 賴清德：盼立院速審預算勿延誤軍購

賴總統今天上午召開執政兩週年記者會並發表談話。（記者塗建榮攝）

行政院今（20日）加開臨時院會通過對美軍購第一批發價書特別預算案，但海馬士多管火箭系統約8億元的首期款項5月31日到期，進度備受關注。總統賴清德呼籲，行政院已將新台幣2900多億元軍事採購預算送到立法院，其中也包括海馬士多管火箭，希望立法院能夠儘速審議，不要延誤軍事採購。

賴總統今天上午召開執政兩週年記者會並發表談話。媒體提問，在野黨主導通過預算上限為7800億元的國防特別條例，影響無人機產業與非紅供應鏈發展，美方是否就此表達關切？在野黨主張要編在年度預算，政府是否要提追加預算和特別條例補救？而海馬士多管火箭首期款將於五月底到期，後續又將如何處理？

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對此，賴清德回應，美國總統川普在川習會後公開表明，美國對台政策沒有改變；美國國務卿、國安會顧問魯比歐也多次強調，美國對台政策沒有改變；換句話說，美國政府已經清楚表明，希望能夠持續維持跟台灣的關係。

賴清德表示，國務院在國民黨跟民眾黨聯手大砍軍購預算時，有公開說明「這等於是向中國讓步」，當然這也犧牲台灣安全及台海和平穩定，所以將亡羊補牢，不管是透過特別條例、追加預算，或是提高年度預算的方式來解決這個問題，讓國防安全能夠完整。

至於海馬士多管火箭系統的部分，賴清德說明，今天行政院長卓榮泰加開行政院會，已經將2900多億元的軍事採購預算送到立法院，當中也包括海馬士火箭，希望立法院能夠儘速審議，也能夠在5月31日以前能夠通過，不要延誤軍事採購。

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