賴清德就職兩週年談話 林沛祥酸了無新意

立法院國民黨團書記長林沛祥狠酸，很多民眾聽完之後，大概只有四個字「了無新意」，僅是將過去內容換個包裝再重播，並未對缺電、低薪與少子化等民生痛點提出未來改革方案。（資料照，記者羅國嘉攝）

總統賴清德就職兩週年，今在總統府發表談話，提出「守護民主生活方式、維持台海和平穩定、經濟發展」三大執政核心方向。對此，立法院國民黨團書記長林沛祥狠酸，很多民眾聽完之後，大概只有四個字「了無新意」，僅是將過去內容換個包裝再重播，並未對缺電、低薪與少子化等民生痛點提出未來改革方案。

林沛祥指出，從「民主深化」、「經濟韌性」講到「維持現狀」，這些內容其實過去兩年幾乎都講過了，只是換個包裝、換個簡報、換個背景音樂再重播一次。人民真正關心的，是缺電怎麼辦、物價怎麼降、青年低薪怎麼解決、少子化怎麼救，但很可惜今天聽到的比較像是政績回顧展，而不是未來改革方案。

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林沛祥表示，賴過去動不動就高喊「務實台獨工作者」，結果此次的談話卻開始強調「維持現狀」、強調交流、強調和平，坦白說，這看起來像是被國際現實、甚至被特定境外勢力狠狠教訓過之後，終於知道不能再一路暴衝。

林沛祥強調，賴總統如果嘴巴還掛著台獨神主牌，實際上卻只能繼續依附中華民國體制、享受台灣現狀紅利，這不就是典型的「寄生台獨」嗎？要不要大聲疾呼「廢除台獨黨綱」來讓兩岸和平、美中共好？簡單講，就是選舉時喊衝、執政後喊穩；在野時喊革命，執政後喊維持現狀。人民當然會困惑，到底哪一個才是真正的賴總統？

立法院國民黨團呼籲，國家需要的是務實治理，不是意識形態的空轉；人民期待的是團結台灣、改善民生，而不是每天在口號跟路線之間反覆橫跳。

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