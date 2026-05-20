賴總統就職2週年談話 國台辦4個「不了」回應

中國國台辦發言人朱鳳蓮。（翻攝直播）

賴清德總統執政屆滿2週年，他今天發表520談話表示，台灣願意在對等、尊嚴的原則下，與中國展開健康有序的交流，但堅定拒絕「以和平包裝統一」的統戰作為。對此，中國國台辦發言人朱鳳蓮回嗆，不管賴清德說什麼、做什麼，都掩蓋不了其冥頑不化的台獨本質，阻擋不了「祖國終將統一」，也必將統一的歷史大勢。

總統上午發表「總統直選30年，勇敢追求未來」執政2週年談話時強調，台灣的未來，不能由境外勢力決定，也不能被恐懼、分裂或短期利益綁架。台灣的未來，必須由2300萬人民共同決定。

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賴清德指出，維持台海和平穩定、阻止外力改變台海現狀是台灣的國家戰略目標。台灣是國際上負責任的一員，不是破壞穩定的一方；台灣願意在對等、尊嚴的原則下，與中國展開健康有序的交流，但堅定拒絕「以和平包裝統一」的統戰作為

朱鳳蓮在國台辦例行記者會表示，不管賴清德說什麼、做什麼，都掩蓋不了其冥頑不化的台獨本質，改變不了台灣是中國一部分的地位，割裂不了台灣同屬一個中國的歷史和法理連結，更阻擋不了「祖國終將統一」，也必將統一的歷史大勢。

朱鳳蓮聲稱，需要指出的是，兩岸關係的僵局之所以難以解凍，兩岸對話溝通機制之所以停擺，根本原因是民進黨置兩岸同胞利益福祉於不顧，拒不承認「一個中國原則的九二共識」。

朱鳳蓮嗆聲，台灣民眾對台海局勢感到焦慮憂心，根本原因是民進黨當局頑固堅持台灣分裂立場，一昧操弄「倚外謀獨」、「倚武謀獨」，煽動兩岸對立對抗，不斷升高台海緊張局勢。

她聲稱，「在『一個中國原則』共同基礎上，台灣任何政黨、團體同我們的交往都不存在障礙，只要回到九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，承認『兩岸同屬一個國家、同屬一個民族』的事實，兩岸關係就能重回和平發展的正確軌道。」

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