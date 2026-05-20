與蔣萬安視察負壓吸菸室 李四川：新北耶誕城、商圈可先做

台北市長蔣萬安與新北市長參選人李四川，兩人一同視察無菸城市指定負壓式吸菸室，會前並先接受媒體聯訪。 （記者田裕華攝）

台北市長蔣萬安今（20）天與新北市長參選人李四川一起到台北市心中山商圈視察無菸城市指定負壓式吸菸室，對兩人喊出的「雙北共治」，是否未來也會在新北市推動；李四川表示，會從人多的商圈優先執行，歡樂耶誕城也可以先來做。

李四川提出「雙北共治」的想法，也獲得蔣萬安的支持；兩人今天聯袂視察心中山商圈的指定負壓式吸菸室，還是李四川在台北市副市長任內督導的業務。

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李四川被問到會不會把無菸城市納入政見?新北要在哪邊優先設置?他表示，新北幅員廣大，好的政策一定會納入政見，新北看起來要從商圈、人多的地方優先做起，讓商圈無菸害，類似耶誕城的部分可以先來做，同時呼應蔣萬安所說「共治才能共好」。李四川看了兩處負壓吸菸室後表示，模組化後組裝就會很快，耶誕節或是觀光商圈就能來優先實施。

台北市長蔣萬安與新北市長參選人李四川，兩人一同視察無菸城市指定負壓式吸菸室。 （記者田裕華攝）

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