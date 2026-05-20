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    首頁 > 政治

    沈伯洋用AI揪十大民怨遭殷瑋酸 周軒：這本來就該列施政重點

    2026/05/20 08:55 即時新聞／綜合報導
    民進黨立委沈伯洋。（資料照）

    民進黨立委沈伯洋。（資料照）

    民進黨台北市長參選人沈伯洋團隊傳出有一套「市民之槌」AI工作流程，分析了台北市1999市民熱線逾300萬筆資料，揪出蔣市府任內最惹民怨的市政窠臼，另也爬梳不分藍綠白議員歷年質詢關切的議題，作為他政見藍圖的重要參考；台北市政府研考會主委殷瑋19日回應反諷說，沈團隊用市府公開的資料，「難道是滲透跟破口嗎？」對此，政治工作者周軒表示，這「十大民怨」絕對是列入重點施政參考依據的方向，怎麼繞了一大圈就是不肯稱讚市民的好，只因為那個市民叫做「沈伯洋」，這個器量實在不夠寬大。

    周軒在臉書PO文表示，事實上這的確是台北市資料開放的一個良好成果，任何人都可以利用這些資料，了解台北市政的問題，人人都可以是沈伯洋，人人都可以用AI做到一樣的事情，可我們台北市政府研考會主委的回應就相當不得體了，他說這些1999的資料，台北市政府本來都有定期在分析，奉勸沈伯洋不要「不要再重新發明輪子，也不要關起門來重新造一輛車子。」

    周軒指出，Reinvent the wheel 這句話其實最常出現在軟體開發與工程領域，意義是「不要浪費時間重新開發一個早已被最佳化過的基本方法」，換句話説，這句話的意義著眼的是「方法」，不是結果，台北市研考會主委所稱「台北市政府定期分析1999的資料」，方法跟沈伯洋的「市民之鎚」應該是不一樣的，那麼，要怎麼去說沈伯洋是在「重新發明輪子」呢？

    周軒續指，再來，同樣的資料，分析的方法不一樣，解讀的方式不一樣，結果當然也不一樣，前些日子，簡舒培議員就曾經點出，台北市1999反應鼠患的通數是下降的，可是台北市的鼠患實際狀況是上升的，這就是盲點，也就是為什麼沈伯洋受訪時強調，1999只是市民意見的一小部分，但是還需要搭配實際走訪與議員訪談才能知道市民心聲的全貌，蔣萬安市長看起來少了這個機制，只靠台北市研考會給他1999的資料，才會一直相信「台北市的鼠患都是認知作戰」。

    周軒直言，最後，我如果是台北市研考會主委，知道有市民利用1999的資料分析出了台北市十大民怨，我應該是很開心的，因為這代表我的業管對台北市有幫助，這「十大民怨」絕對是列入重點施政參考依據的方向，怎麼繞了一大圈就是不肯稱讚市民的好，只因為那個市民叫做「沈伯洋」，這個器量實在不夠寬大。

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