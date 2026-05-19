綠委召開主權AI座談 業界示警：中國圖書大量進口應有防範機制

立委陳培瑜（後左）、吳思瑤（後右）舉行出版內容產業座談會。吳思瑤手比愛心向產業代表、專家學者致意。（中央社）

民進黨立委陳培瑜、吳思瑤今召開「文化石油：AI主權建設下的出版內容產業未來」座談會，邀集政府機關、專家學者與文化內容產業，共同探討政府應如何確保台灣文化在雲端時代的主權。產業界在會中示警，近年中國圖書大舉進口，若台灣要做主權AI，要如何防範中國圖書混淆了語料庫？若以自由市場機制，中國很容易就能利用大量的出版品淹沒我們的本土內容。

陳培瑜指出，AI是一台精密運作的機器，而「文化內容」正是驅動這台機器運作的燃料，過去的老報紙、出版品、影視動畫、廣播節目、音樂、表演等，都是AI理解台灣的養分，因此內容產業絕不能在AI浪潮中缺席。當前政府的政策視野尚未將內容產業納入AI發展的關鍵產業，政府未來必須將優質內容的獲取與轉譯機制，實質納入政策規劃、預算編列及法律制定的整體藍圖中。

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陳培瑜強調，現今國際主流大語言模型高達50%以英文訓練，只有約1%為繁體中文，面臨嚴重的邊緣化危機。雖然數發部與國科會目前以政府公開資料與無償資料建設「主權AI語料庫」，但內容產業所擁有最能代表台灣文化底蘊的珍貴語料，目前皆未納入主權AI訓練語料中。因此期待透過本座談會邀請產官學共同研商可行的內容回饋、計價機制及加工製作預算，創造國家建設與文化內容產業的雙贏。

吳思瑤提及，台灣雖為半導體王國，但本地主權AI（TAIDE）若缺乏在地文化語料，恐成為「沒有靈魂的空殼」。她透露，質詢國科會、中研院時發現TAIDE部分評測落後，主因在於核心語料因授權問題尚未納入。

由於單一創作者難以與科技巨頭議價，吳思瑤呼籲參考歐盟《AI法案》與「公共出借權」精神，並在現有的制度中，借鏡「公共工程委員會」硬體工程定價機制，行政院應在「AI新十大建設」中跨部會總動員，由國家出面建立軟體與內容計價機制，完善著作權授權AI的集體管理組織，打造公平的「集體授權與分潤平台」，讓文化產權成為台灣主權AI最強大的後盾。

城邦媒體集團法務總監邱大山說，內容產業的型態極其複雜，涵蓋文字、圖片、影像等多重媒介，若要轉化為餵養AI的訓練資料包，必須經過資料清洗、加工及嚴格的品質控管。由於不同內容業者的商業模式差異甚大，建議政府應對AI內容的使用範圍做出明確界定，並在制度設計上，依據「製作加工費」與「授權使用費」的不同性質，提供更具彈性的階段性合作方案。

親子天下副總經理林彥傑示警，近年中國圖書大舉進口，申請國家圖書館的ISBN，每年都有大量簡轉繁的紙本、電子、有聲等圖書進到台灣市場，如果台灣要做主權AI，要如何防範中國圖書混淆了語料庫？若完全以自由市場機制，中國很容易就能利用大量的出版品淹沒我們的本土內容。

林彥傑建議，未來訂定這個政策或法規時必須要訂有防範機制。此外，因為標案及補助合約中未必有相關授權條款，政府的資料也不一定可以進到主權AI，也建議未來標案、補助等政府出資的內容可考慮訂有強制授權條款及罰則。

數發部說明，台灣必須建設自己的主權AI，並且確保有自己的乾淨語料。數發部已經在去年建置了「主權AI語料庫」，並且分階段進行，目前已經蒐集了12億個token。第一屆段先蒐集政府機關資料，第二階段希望民間響應，截至目前為止大概有30多家的民間公司及團體已經使用該語料庫。

在授權機制上，數發部與經濟部智慧財產局合作訂定合理授權條款，已與200多個政府部門簽訂釋出資料。至於後續的推動，希望仰賴市場機制，建立合理的授權及回饋機制。

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