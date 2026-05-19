中國稱台灣藉「推動台海問題國際化」破壞和平 外交部反嗆：中國才是亂源

外交部發言人蕭光偉今（19）日反擊，中國才是區域不穩定及改變現狀的亂源（資料照）

中國外交部發言人郭嘉昆18日針對總統賴清德先前發文強調「台灣是台海及區域和平現狀的維護者」、「沒有台獨問題」表示，企圖推動台灣問題國際化，是台海現狀的最大破壞者，是台海和平穩定的最大亂源。對此，我國外交部發言人蕭光偉今（19）日反擊，中國才是區域不穩定及改變現狀的亂源，並強調，台灣是全球核心利益之所在，確保台海和平穩定一直是我國及全世界民主國家的高度共識與共同利益。

蕭光偉今日於外交部例行記者會表示，外交部已經注意到中方在5月18日關於「川習會」的相關涉台謬論和恫嚇言詞。總統賴清德日前針對「川習會」已清楚闡明我方立場：台灣是台海及區域和平穩定現狀的維護者；中國才是區域不穩定及改變現狀的根源；捍衛中華民國現狀，沒有「台獨」問題；台美安全合作與軍售，是維護區域和平穩定的關鍵要素；台灣是全球核心利益之所在，台海和平穩定絕不會被犧牲或交易。

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蕭光偉說，眾所周知，中國才是區域不穩定及改變現狀的根源。近年來，中國在台海及周邊海域持續擴張軍事活動，包括軍機艦擾台、大規模軍演、灰色地帶脅迫，以及對周邊國家施加各種軍事、政治與經濟壓力，更意圖向全球投射軍力，其野心昭然若揭，種種行徑都向國際社會證明中國才是區域不穩定最大的風險以及改變現狀的亂源，並以各種不實論述，意圖推卸責任及混淆國際視聽。

蕭光偉指出，這不只是台灣獨自面對的問題，更是整個第一島鏈與印太區域共同面對的安全挑戰，而中國才是破壞區域和平穩定，改變現狀的最大亂源；台灣是印太安全的重要節點，也是全球供應鏈重整不可或缺的一環。台灣是全球核心利益之所在，任何破壞台海和平穩定的行為，不只是對國際規則與秩序的公然挑釁，更將對印太安全、全球供應鏈及世界經濟帶來重大衝擊。確保台海和平穩定一直是我國及全世界民主國家的高度共識與共同利益。

蕭光偉也強調，中華民國與中華人民共和國互不隸屬。中華民國台灣已經是主權獨立的民主國家，沒有獨立的問題，我國就是致力維持現狀，確保台海和平穩定，不受威權獨裁國家的威脅破壞。而現在真正在台海及區域升高緊張衝突情勢的，正是中國單方面在政治、經濟施壓，以及各種灰色地帶與軍事騷擾威脅。

蕭光偉也說，作為國際社會負責任的一員，台灣將持續貢獻區域和平與穩定，致力維護兩岸現狀，展現自我防衛決心，深化與美國在內的全球民主盟友之安全合作，共同因應威權國家對地緣安全、全球秩序及穩定帶來的挑戰，維護台海以及印太地區的和平、穩定與繁榮。

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