嘉縣人口老化全台第二 議員促設「長期照顧處」

嘉義縣議員黃啟豪建議縣府成立一級機關「長期照顧處」。（擷取自嘉義縣議會直播影片）

嘉義縣人口老化嚴重，老年人口比例為全國第二高，縣議員黃啟豪今天在縣議會質詢時建議縣府整合資源，成立長照專責一級機關「長期照顧處」，提供全面性的服務；縣長翁章梁表示，此為可行方向，縣府曾有討論，然而因員額及局處擴編等限制，並未進行，以目前縣府衛生局及社會局分工及運作模式，老人照顧覆蓋率為全國第一，服務能量不亞於其他縣市。

黃啟豪說，嘉義縣人口老化嚴重，65歲以上老年人口比例超過24%，縣府努力扭轉年輕人外流狀況，但也有責任照顧好在地長輩，目前各縣市政府，已有屏東縣府設有長期照護處、新竹縣府設有高齡長照處、新北市府設有高齡長期照顧處及苗栗縣府設有長期照護處，希望能將社會局及衛生局有關長期照護相關業務進行整併，有單一窗口，提升行政效率，建請縣府評估成立長照專責一級機關「長期照顧處」，整合資源，提供全面專業的照護服務。

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黃啟豪說，以縣府主管老人照顧相關單位為衛生局長期照護科及社會局老人福利科及身心障礙福利科，中央政府長照3.0計畫已於今年上路，縣府必須銜接，建議將嘉義縣長期照顧管理中心及相關單位，整合新設一級機關「長期照顧處」，以一站式窗口，提供便利、周全的長照服務。

翁章梁說，新設一級機關是可行的方向，內部曾有討論，然而因員額及局處擴編等限制，以目前衛生局、社會局進行分工及運作模式，長照量能不亞於其他縣市，並未因沒有成立新設一級機關而落後。

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