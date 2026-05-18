蔣萬安「垃圾桶封印術」 吳欣岱點關鍵：愛媽餵食剩飯變老鼠大餐

吳欣岱認為，市府把垃圾桶完全封起來，確實有礙市容觀瞻。（記者孫唯容攝）

台北市鼠患議題未解，台北市議員第二選區（內湖、南港）民進黨參選人高嘉瑜日前發現大湖公園的垃圾桶被封起來，狠酸市長蔣萬安的「垃圾桶封印術」就能解決老鼠問題？蔣則稱「封起來的本來就要拆除」，豈料又有民眾直擊大湖公園另一個垃圾桶被塞爆，再被高嘉瑜批城市治理不能只靠「眼不見為淨」。同選區的台灣基進參選人吳欣岱則認為，封垃圾桶有礙觀瞻外，市府也應從源頭管控，她發現愛爸、愛媽到公園餵食動物，剩下的飼料都變成老鼠在吃。

吳欣岱表示，市府把垃圾桶完全封起來，確實有礙市容觀瞻，而最大的問題點，並非垃圾桶滿出來，其實這大湖跟碧湖公園的垃圾桶平常很少滿，但是公園內有許多餵鵝、餵食公園內動物的愛爸、愛媽，他們已與公園處以及相關局處溝通許久，但是這些會餵食的人非常難管控，首先沒有監視器，第二個公園處這邊去稽查的人力也非常少，又沒有強制的罰則。

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吳欣岱認為，大湖跟碧湖公園面積廣大，如果把這個垃圾桶又收起來之後，亂丟垃圾的狀況只會變得更嚴重，最後變成只是市政府不用負責，但是環境會越來越髒。

吳欣岱也指出，愛爸、愛媽在餵食都是一大袋的高麗菜或是貓飼料，他們將食物丟完，可能餵食10分鐘、15分鐘就離開，剩下全是老鼠在吃，因此坦白說真的不是把垃圾桶清掉就可以解決，而是要針對問題點進行管控。

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