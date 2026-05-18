藍青年軍丁瑀譴責「假主席真共諜」鄭麗文 批趙少康「趙俗辣」

國民黨不分區立委提名人、前青年部副主任丁瑀。（圖由丁瑀提供）

前中廣董事長趙少康因軍購立場與國民黨中央相左，數度與鄭麗文公開齟齬。在軍購案最終定調匡列7800億後，鄭麗文卻在國民黨內部空戰培訓課程，批評趙少康說話沒人信、前總統馬英九身體差，以及前面的人把國民黨敗光等發言，讓趙少康無奈喊話，「黨中央怎麼樣真的不要管他了、黨團也不要管黨中央了」，參選人把年底選舉選好最重要。對此，國民黨不分區立委提名人、前青年部副主任丁瑀今日表示，鄭麗文、趙少康兩人都是自私自利的政客，是台灣最大亂源，請你們改邪歸正，不然就退出政壇。

丁瑀表示，嚴厲譴責「假主席真共諜」鄭麗文，有膽就去鬥中共偽政權首腦習近平，不要只敢欺負自己人中華民國總統賴清德，更不要妄想2028年總統大位。「趙俗辣」、「趙謠仔」趙少康如同戰國時代的敗將趙括，只會紙上談兵，選市長敗、選副總統敗、敗到連黨主席都不敢選，鄭麗文跟趙少康就是台灣最大亂源。

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丁瑀指出，鄭麗文和趙少康根本半斤八兩，兩位都是自私自利的政客，單就軍購案來看，不管是鄭麗文的「3800億+N」，還是趙少康的8100億，都是在裝模作樣、以拖待變，滿滿的政治算計。鄭麗文的「N」，就是「No/None」的意思。

丁瑀還說，趙少康8100億是事倍功半，難怪會被說是「趙一半」。這兩位政壇笑話的軍購版本，就是中華民國安全的破口、也是中共威脅台灣的藉口。他全力支持中華民國國軍及1.25兆軍購，要團結對抗欺人太甚的中共偽政權。

丁瑀表示，美國總統川普會說，只有他自己知道美國會不會保護台灣，就是不想要露出他的底牌。以他在美國生活10幾年的經驗，美國人絕對會協防台灣。用美國人的立場來了解兩岸局勢，如果台灣淪為中共偽政權的一部分，美國西半部就沒有天然屏障保護，美國人是不可能讓珍珠港事件再度發生。結論就是美國協防台灣是無庸置疑的，中華民國與美國同屬民主自由陣線，只要台灣堅守民主自由，台灣就會和平繁榮。

丁瑀呼籲所有從政者，從政不要政治算計，從政是要照顧人民生計。鄭麗文、趙少康都是標準的政治算計者，「你們在政治圈這麼久了，對中華民國台灣有什麼實際的貢獻嗎？你們一天到晚只會讓中華民國蒙羞、扯台灣的後腿，鄭麗文跟趙少康就是台灣最大的亂源！」

丁瑀強調，從政就是要終結政治惡鬥，團結中華民國台灣。化解藍綠鬥爭最好的方法，不是另外成立一個第三勢力的政黨，而是要從國民黨內部去改造，幫助國民黨找回正義感，然後帶領國民黨攜手民進黨，共同保衛中華民國台灣、守護民主自由、捍衛人性尊嚴。

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