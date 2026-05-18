徐巧芯指「見鼠地圖」是認知作戰 侯友宜：高風險地區都有老鼠

民進黨新北市議員陳永福（左）等人送一把笛子給市長侯友宜，期許侯成為解決鼠患問題的「吹笛人」，並高喊「安鼠之亂、雙北不安」口號，。（記者賴筱桐攝）

台北市「安鼠之亂」延燒，新北市議會今天進行市政總質詢，議員關切鼠患議題，詢問市長侯友宜是否認同國民黨立委徐巧芯說「見鼠地圖」是認知作戰？侯回答，全台每個縣市都有老鼠，空地、高風險地區經常有老鼠出現，市府會落實中央的「防鼠三不」指示，做好環境清潔與消毒。

今天上午由民進黨市議員陳永福、李倩萍、邱婷蔚、翁震州、彭一書、張維倩、李余典聯合質詢。翁震州以「吹笛人」的童話故事開頭，邱婷蔚也吹笛子進場，將手上的笛子送給侯友宜，高喊「安鼠之亂、雙北不安」口號，期許侯友宜成為解決鼠患問題的「吹笛人」。

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邱婷蔚表示，台北市民代指老鼠是從高雄過來的，如果「南鼠」都可以北送，「北鼠」更可以送到新北來，到底老鼠是不是從高雄來？以及徐巧芯說「見鼠地圖」是認知作戰，侯的看法為何？市府對於鼠疫危機有何具體政策？

侯友宜說，漢他病毒疫情發生後，市府第一時間啟動因應作為，新北也有1例個案，衛生局進行疫情調查，了解感染源是否與老鼠有關，市府啟動跨平台的鼠患防治作為，全面推動環境清理，落實中央「防鼠三不」指示。

至於老鼠是否從高雄來？侯友宜回應，「全台每個縣市都有老鼠，從哪裡來都不用問，新北自己的事情要自己負責。」

對於「見鼠地圖」是否為認知作戰？侯友宜說，新北市老鼠出現比較多的地方通常是市場、管道間，以及容易藏污納垢之處，空地、高風險地區經常有老鼠出現，目前列管3964處高風險區域，將結合民政體系等，加強巡查與環境清潔，污水還沒接管的老舊社區也是清潔重點，鼠患防治需要大家一起來，不能只靠清潔隊。

陳永福認為，侯友宜過去是警察，抓壞人時也要知道壞人的習性，現在發生鼠患問題，要應用自己的專長，了解老鼠習性，訂定一套滅鼠計畫。

侯友宜呼籲中央做鼠類監測系統，目前新北以林口作為示範區，將與專家研究老鼠的密度、軌跡以及防治措施。

新北市議會今天進行市政總質詢，議員關切鼠患議題。（記者賴筱桐攝）

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