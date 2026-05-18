國民黨副主席張榮恭：川普呼應中共敘事 明白拒絕賴清德政府「倚美謀獨」

國民黨副主席張榮恭。（資料照）

美國總統川普結束訪問中國行程後表示，美國不希望看到台灣宣布獨立，並稱「我們不需要一場9500英里外的戰爭」。國民黨副主席張榮恭指出，川普公開示警台灣不得「倚美謀獨」。這是自從小布希總統強勢壓制陳水扁在第二個任期推動「制憲『台獨』時間表」的20年之後，美國總統對台灣執政者最嚴厲、最明確的警告。

張榮恭表示，川普呼應了近年大陸強烈抨擊民進黨政府「倚美謀獨」，親自公開告誡「台獨」陣營不應以為美國會給予支持。賴清德政府一直自認有美國可恃，執意推行「台獨」路線，對相關危險性茫然無知，結果把自己端上了「川習會」與中美交涉的議題，主動鑽進「菜單」，愚不可及。

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張榮恭說，如果台灣現在是國民黨執政，兩岸關係必然依循憲法與兩岸關係條例所定位的兩岸同屬一個中國，便無「台獨」問題，台灣也就不會成為中美交涉的標的物了。

張榮恭指出，公開的報導顯示，陸方沒有具體要求美方表態「不支持台獨」或「反對台獨」，而是在充分揭露「台獨」對中美關係與台海和平穩定的危害之後，由美方自己衡量回應的方式。

張榮恭研判，川普會將他的想法落實在日後的對台措施中，包括美國對台軍售議題，川普的目的，是要防止刺激台海局勢，因為美國不願被拖下水。

至於川普會不會批准懸而未決的140億美元的對台軍售？張榮恭認為，川普既然嚴拒有人「倚美謀獨」，就不會不防範同樣有人「以武謀獨」，否則川普也不必說將和「管事」的人討論後再做決定。

張榮恭說，川普顯然強烈吸收到了陸方所給的信息：也就是對台軍售鼓舞「台獨」。川普才會說不希望台灣有人誇示可在美國撐腰下推行「台獨」。而軍售正是「台獨」陣營渴望用來標榜美國可以依靠的關鍵指標，川普豈會輕率為之？

張榮恭強調，尤其川普明白揭示「（台獨）想打一仗」，就更不會讓獨派妄想「以武拒統」。如果川普鑒於國內壓力而不便完全擱置上述軍售案，就可能刪除其中（顯著）部分，以表達「棄獨不棄台」，分別向陸方和國內交代，並藉此約束民進黨政府言行。

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