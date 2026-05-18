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    首頁 > 政治

    登外媒專訪談台灣立場 陳冠廷：我國防決策不容中國干預

    2026/05/18 11:27 記者林哲遠／台北報導
    民進黨籍立法院外交及國防委員會召委陳冠廷。（資料照）

    民進黨籍立法院外交及國防委員會召委陳冠廷。（資料照）

    川習會後，台灣議題再度成為關注焦點。我國民進黨籍立法院外交及國防委員會召委陳冠廷近日連續在美國《華盛頓郵報》、德國《明鏡周刊》主要媒體闡述台灣立場。陳冠廷指出，無論美中高層如何互動，台灣的安全與國防決策都不應被放上談判桌。台灣不是任何強權交易的籌碼，台灣的國防採購更不容任何第三方干預，尤其不能受到中國影響。

    《華盛頓郵報》在題為〈習近平在峰會中取得勝利，展現穩定形象，且未對川普作出讓步〉的報導中引用陳冠廷聲明表示，若台灣的軍購與防衛部署受到北京干預，不僅會削弱台灣自身安全，也會破壞印太地區的嚇阻穩定。面對中國持續升高軍事壓力，台灣必須清楚告訴國際社會：台灣有權強化自我防衛，也有責任與民主盟友共同維持區域和平。

    川習會前，德國《明鏡周刊》也刊出與陳冠廷的專訪。他在專訪中呼籲：「我們的盟友應該把注意力集中在印太地區。」並指出，當美國戰略注意力受到中東局勢牽制時，民主盟友更不能忽視台海安全。美國在其他戰區投入的每一套防禦系統，都意味著台灣與其他東亞盟友能夠獲得的戰略資源相對減少。

    陳冠廷表示，從《明鏡周刊》到《華盛頓郵報》，台灣在美德兩國主要媒體傳達的是同一個訊息，台灣不能被交易，台灣的國防決策不能被中國干預，台海和平也不只是區域議題，而是攸關全球民主秩序與供應鏈安全的核心問題。

    他強調，川習會雖已結束，但台灣與國際社會不能因此鬆懈。真正需要關注的，是北京是否持續透過美中高層互動，測試美方對台承諾的底線，並塑造「台灣可以被談判」的錯誤印象。台灣會持續強化自我防衛能力，也會透過國會外交、國際媒體溝通與民主夥伴合作，讓世界看見台灣面對威權壓力的堅定立場。

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