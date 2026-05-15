打造「桃園科博館」 張善政同意逐年編列預算

市議員凌濤提議設立科博館，獲得市長張善政認同。（記者謝武雄翻攝）

桃園市議員凌濤今天在議會質詢時，建議在原先G12蘆興埤站周遭的市府閒置土地，規劃「屬於桃園自己的科博館」，讓家長不必帶孩子跑台北天文館、士林的科教館，甚至是台中的科博館，桃園市長張善政市長認為可行，強調這是非常重要的願景工程，將在會後即刻啟動規劃案，預計明年起開始逐年編列預算。

凌濤表示，未來捷運綠線沿線G12、G13、G14的發展，就是桃園前進的大動脈，而在第二行政園區已拍板落腳中路特區後，G12蘆興埤站周遭約5公頃的公有土地閒置土地，規劃興建「科技教育博物館」，不僅將提供親子育兒空間、校外教學場域，還能結合在地科技產業發展，兼具教育、觀光與科技展示。

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凌濤表示，桃園是科技的大城市，有諸多AI產業、半導體、航太，以及機器人產業供應鏈都落腳桃園；而張善政理工、科技背景，其實讓許多家長、教育界期待孩子能與市長一樣，在科普、科技學術產業，甚至是國際舞台上發光發熱。他說，許多家長週末會帶小朋友到台北天文館、士林科教館，甚至是台中的科博館，更有專程至新加坡、曼谷與孩子教育旅行，桃園欠缺「一座屬於桃園的科博館」。

張善政表示，即便科博館建設經費不小，但絕對非常值得，無論是「桃園科普館」、「科技教育館」，或是「科技博物館」，教育館舍的興建是必要的，未來若結合TOD模式的城市發展，相信在財務上會非常有助益，交通也相當便利，充分發揮效果。

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