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    首頁 > 政治

    盧秀燕任期倒數 楊典忠：海線重大建設8年零進度

    2026/05/15 20:19 記者蘇孟娟／台中報導
    楊典忠（左）批評盧秀燕8年任期快卸任，海線10大建設竟要期待下任市長。（記者蘇孟娟攝）

    楊典忠（左）批評盧秀燕8年任期快卸任，海線10大建設竟要期待下任市長。（記者蘇孟娟攝）

    台中市長盧秀燕任期倒數計時，台中市議員楊典忠、施志昌、林祈烽等人，今日盤點海線包括海線鐵路雙軌化、台中機場門戶計畫等海線十大重要建設，不是進度緩慢就是整個大延宕，質疑恐怕都要拖到下一任市長才可望完成，挨批擺爛徹底。

    對此，盧秀燕表示，清水、梧棲、沙鹿人口越來越多，若沒有建設、不宜居，人口是不會增加的，但也希望台中建設好還可以更好。

    楊典忠指出，盧秀燕8年任期即將屆滿，海線10大建設卻仍看不到盡頭，包括海線鐵路雙軌化仍停留在交通部綜合規劃、公設保留地跨區重劃可行性文件尚未送交內政部、台中機場門戶計畫區段徵收公益性評估仍未完成，清水眷村修復再利用第二期工程進度僅約3成，還發生文資建築被拆，牛罵頭遺址申請國定遺址遭退回後進度停滯，南山截水溝第三期遲未動工，捷運藍線海線段第一標已流標兩次。

    至於機場捷運可行性評估卡在行政院審查、機場捷運延伸清水改中運量捷運的可行性研究，發包近1年連期中報告都尚未完成，高美濕地公共廁所工程開工1個月，進度僅約1%。

    楊典忠指出，盧秀燕上任快8年，年底卸任在即，海線重大建設8年零進度，市政擺爛將爛攤子要交給下一任市長，海線重大建設進度明顯不如市區，讓海線民眾產生強烈相對剝奪感。

    牛罵頭遺址申請國定遺址進度停滯。（楊典忠提供）

    牛罵頭遺址申請國定遺址進度停滯。（楊典忠提供）

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