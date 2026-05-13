鄭麗文「川習會」前喊反台獨 國安官員：對美釋放「錯誤危險」訊號

國民黨主席鄭麗文。（資料照）

國安官員今天受訪表示，在北京的認知裡，凡是拒絕一國兩制、一個中國，都是台獨，在野黨主席卻在「川習會」前，公開呼應北京「反台獨」政治主張，是對美方和國際民主社會釋出錯誤而危險的訊號。

國民黨主席鄭麗文近日接受日本《讀賣電視台》專訪時表示，「如果美國總統表達了，重申一個中國政策以及反對台獨的立場，這是完全合乎國民黨的立場」，至於川普會不會進一步強化他的立場，從不支持到反對台獨，我們有待觀察。

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國安官員表示，沒有人不知道，在北京的認知裡，凡是拒絕一國兩制、一個中國，都是台獨；然而，在野黨主席在川習會前，公開呼應北京「反台獨」政治主張，更是對美方和國際民主社會釋出錯誤而危險的訊號。

針對中國國台辦預告將要求美方停止對台軍售，國安官員表示，過去數十年來，「要求美方停止對台軍售、爭取對台軍售需先跟北京商量」幾乎是中國官方每年例行工作，這次「川習會」也不會意外。

該官員說，畢竟以併吞台灣作為目標，讓台灣在無法抵抗下只能接受共產黨統治，「解除台灣武裝」將是達成這個目標最重要的一步。

國安官員指出，相對而言，美方對於台灣在國防上的支持，過去多年只有增加沒有減少，關鍵不僅在於持續提供台灣足夠自我防衛的武器，是美國明定於《台灣關係法》中的法律義務，台灣在第一島鏈的關鍵位置，以及全球高科技供應鏈的重要角色，更是美國長久以來國家安全戰略最關鍵的核心利益之一。因此，無論中國如何交涉，美方都不可能把國家的核心利益交換出去。

國安官員強調，與其擔心川普總統會在「川習會」說出違反美國國家利益的話，更要擔心的，恐怕是中國正藉著上週五台灣在野黨大砍台灣軍購的表決結果，嘗試混淆美國認知，以為台灣人並沒有自我防衛的決心，而不必繼續在國防上支持台灣，這會是未來這幾天最值得警惕的一件事。

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